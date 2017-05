Verjüngungskur für Waischenfelder Nepomuk

WAISCHENFELD — Es geht um die über drei Meter hohe Statue des Heiligen Nepomuk, die seit 1715 neben der Stadtbrücke beim alten Brauhaus steht und nach dem Willen der Heiligensagen die Brücke vor Unglück bewahren soll.

"Johannes Nepomuk, Verteidiger der Ehre, bitte für uns und unsere Stadt", heißt die lateinische Sockelinschrift übersetzt. Sie deutet vermutlich auf ein Ereignis hin, das Waischenfeld erst vor zwei Jahren wieder gefeiert hat: 1715 waren es genau 400 Jahre, dass der Ort zur "Stadt" erhoben wurde; 2015 waren es 700 Jahre.

Unterstrichen wird die Annahme von einem heute kaum mehr sichtbaren Allianzwappen, das im Sockel der Figur eingemeißelt ist. Es zeigt die Löwen des Hochstift- Bamberg-Wappens, dem Waischenfeld über 400 Jahre angehörte.

Daneben auch das Wappen der Stadt Waischenfeld: ein gekrönter Mann. Es ist unklar, ob das Bistumsgründer Kaiser Heinrich sein soll oder doch König Ludwig, der die Stadtrechte 1315 verliehen hat. Sicher sind sich die Kunstexperten, dass es eine Figur des Waischenfelder Maurermeisters und Steinmetzen Johann Schwesner sein soll.

Bei der kürzlich durchgeführten Renovierung der Statue durch den Restaurator Markus Schuster im Auftrag des Waischenfelder Heimat- und Verschönerungsvereins wurde durch die Reinigung im Postament das alte Allianzwappen sichtbarer gemacht.

Vereinschefin Maria Eckert-Rosenberg freut sich mit vielen Waischenfeldern über die Entdeckung des Wappens und die gelungene Restaurierung, die ein Stück Stadtgeschichte neu dokumentiert. Schon öfter ist der Verschönerungsverein seinem Namen gerecht geworden.

Vor einem Jahr hat er durch denselben Restaurator die Ernst-Moritz-Arndt-Tafel beim Steinernen Beutel und auch die Kremer-Säule am Weg nach Oberailsfeld säubern und konservieren lassen. Noch in Arbeit ist die Restauration des alten Waischenfelder Schlüsselberger-Wappens mit den gekreuzten Schlüsseln, das seit 1970 in der Betonmauer des Schulhofes ein Nischendasein führte und seit einiger Zeit im Bauhof lagert.

Von dem Denkmal gibt es eine kleine Geschichte: 1949 hat der Waischenfelder Stadtrat die zwei Linden bei der Nepomukfigur an der Wiesentbrücke fällen lassen. Die Befürchtung war, das Wurzelwerk der Bäume könnte die Brückenmauer beschädigen. Schon am nächsten Morgen trug der Nepomuk um den Hals gebunden eine Resolution in Gedichtform:

Linden "abgeschlagen"

"Wie lang schon steh' ich an dieser Bruck, ich, euer Johannes Nepomuk? So schnell lauf' ich euch nicht davon, weil, ich bin euer Schutzpatron. Im Gegenteil, stolz ich begehre, den Ehrenplatz hier an dem Wehre. Vor Jahren haben Nazi-Hände, mir machen wollen schon ein Ende. Und mancher damals hat geglaubt, als ich so dastand ohne Haupt, den haben wir jetzt abgesetzt, enthauptet und ganz schwer verletzt. Doch trotz des Frevels, meine Lieben, bin ich noch treu bei euch geblieben. Zu mein und eurem Wohlbefinden, hat man mit Bäumen, Bänken, Linden ein Plätzchen bei mir angelegt, zu meiner Ehre schön gepflegt. Manch Liebespaar auf dieser Bank, war glücklich, dafür, Gott sei Dank. Versteckt durchs Lindenblütendach, beschirmt durch mich, weil ich stets wach. Doch was geschah an diesen Tagen? Die Linden wurden abgeschlagen.

Und ohne Schatten, ohne Schmuck, ist's Plätzchen und der Nepomuk. Mein Bruder, der am Zeuwis-Bach, der hat doch auch ein Blätterdach. Den richt’gen Grund kann ich nicht finden, warum zerstört man meine Linden. Stumm war ich einst am Moldau-Fluss, damit ist an der Wiesent Schluss. Ich hab' ein Recht hier zu befehlen, lass meine Linden mir nicht stehlen, ich fordere vom Stadtrat jetzt, dass er mir neue Linden setzt".

Um es kurz zu machen: Es gab ein Happy End: Schon bald wurden zwei neue Linden gepflanzt.

REINHARD LÖWISCH