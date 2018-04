Verjüngungskur im Auerbacher Pfarrgemeinderat

Fabian Gottschalk ist neuer Vorsitzender des Pfarrgemeinderats - vor 1 Stunde

AUERBACH - Ein Generationenwechsel im Pfarrgemeinderat Auerbach sei sehr von Vorteil – da ist sich der 26-jährige Fabian Gottschalk aus Auerbach sicher. Der junge Mann ist nun Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Mit ihm sind 13 weitere Personen in den Vorstand gewählt worden. Pfarrer Marek Flasinski ist zufrieden mit dieser Aufstellung.

Der Auerbacher Fabian Gottschalk fährt Motorrad und spielt leidenschaftlich gern Orgel; er nimmt dafür Unterricht bei Agathe Schriml. © Barbara Schuster



Der Auerbacher Fabian Gottschalk fährt Motorrad und spielt leidenschaftlich gern Orgel; er nimmt dafür Unterricht bei Agathe Schriml. Foto: Barbara Schuster



Gottschalk ist Finanzbeamter beim Bayerischen Landessamt für Steuern. Er engagiert sich in der Politik und wirkt kompetent und fachbezogen, wenn er über seine neuen Aufgaben berichtet. Wenn man ihn fragt, ob er katholisch ist, antwortet er: "Und wie, weil’s nicht unvernünftig ist." Und schon ist er mit seinem Gegenüber im Gespräch.

Er war früher Ministrant in Auerbach und führt dieses Amt immer noch einmal im Jahr an der "Barbarafeier" aus. Manchmal sei er auch Kommunionhelfer. Dass er nun zum Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats gewählt wurde – damit hat er nicht gerechnet. Dennoch ist er entsprechend motiviert, Veränderungen einzuleiten.

Eugen Eckert gibt Hilfestellung

Die erste wichtigste Aufgabe bestehe darin, die kontinuierliche Arbeit weiterzuführen. Zum Beispiel die drei Bittgänge, die Fronleichnamsprozession, die Fahrzeugsegnung, die Gebetsstaffel, die ökumenische Wallfahrt und das Pfarrfest zu organisieren. Der ehemalige Vorsitzende Eugen Eckert stehe noch zur Verfügung, um wertvolle Informationen an seinen Nachfolger weiterzugeben. "Das ist erst mal eine Liste an Aufträgen, die schon sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird", sagt Gottschalk.

Tatsächlich hat er ein Spezialprojekt ins Auge gefasst, das er in den vier Jahren auf jeden Fall auf die Beine stellen will; er habe dies bereits mit den anderen Mitgliedern besprochen. Dazu zitiert er Franz Josef Reck, dieser ist ständiger Diakon, mit Dienstsitz in Michelfeld. "Es sei wichtig, die nächste Generation für den Glauben zu begeistern."

"Da ist halt der übliche Schaukasten an der Kirche nicht mehr ganz up to date", bemerkt Fabian Gottschalk. Wenn man das mal mit dem Apostel Paulus vergleiche, dieser habe zu seiner Zeit Briefe geschrieben und so die erwünschte Aufmerksamkeit bekommen. Später in der Barockzeit wurden mit Sakralen Schauspielen, wie zum Beispiel über die Auferstehungsgeschichte, Menschen für den Glauben begeistert. Auch die bekannten Krippendarstellungen waren eine Form der Verkündigung.

Heute erreicht man tatsächlich viele junge Menschen mit Veranstaltungen, wie das "24-1 Prayer" oder "Night fever", die die "Schulschwestern von Unserer Lieben Frau" immer wieder anbieten. Das setzen die Schwestern bereits vorbildlich um. Man könne beobachten, dass die Gruppen innerhalb der Kirchen sehr gut funktionieren, wenn sie eine eigene Internetplattform haben.

Dazu gehöre auch die Auseinandersetzung mit den neuen Medien, wie zum Beispiel ein moderner Internetauftritt. Verbesserungsfähig sei auf jeden Fall die Homepage des Pfarramts, auf der in Zukunft auch der Pfarrgemeinderat einer breiteren Bevölkerung zugänglich gemacht werden soll. Er erklärt, dass ein Pfarrgemeinderat eigentlich nicht nur für die Ausrichtung des Pfarrfestes zuständig sei. Die wichtigste Aufgabe sei die "Die Seelsorge der Pastoral", Pastoral heißt "Hirtentätigkeit".

Der Pfarrgemeinderat trage gemeinsam mit dem Pfarrer und den pastoralen Mitarbeitern die Verantwortung für den Aufbau einer lebendigen Gemeinde. "Das heißt, wir sind Ansprechpartner für die Gemeinde, wenn es um deren Belange und Bedürfnisse geht." Es sei außerdem wichtig, "die Menschen ganz besonders in der heutigen Zeit auch zu Hause zu erreichen", erklärt Gottschalk.

"Im Internet präsent sein"

Denn viel Gesellschaftliches finde heute im Internet statt. "Und da sollte unsere Kirche und unser Angebot auch präsent sein." Nicht nur der Pfarrgemeinderat solle künftig besser zu erreichen sein, auch die vielen ehrenamtlichen Helfer in einer Kirchengemeinde seien nicht zu vergessen, denn "sie leisten die Arbeit von Mensch zu Mensch, die so wertvoll ist".

Sicherlich wird Gottschalk einen passenden Partner finden, der sich speziell um dieses Thema kümmert. Pfarrer Marek Flasinski habe sich für eine solche Änderung offen gezeigt.

"Wir sind jetzt ein gut aufgestelltes Team", denn die Mitglieder sind länger schon sehr engagiert, wie zum Beispiel Bianca Deml, die mit dem Kinderchor "Ain Karem" sehr viel Zulauf finde. "Wir können demnächst Arbeitskreise bilden, damit die Jugendarbeit, die Liturgie oder ganz wichtig die Kontaktaufnahme mit Neuzuzügen, gut verteilt sind", sagt Fabian Gottschalk zuversichtlich.

Hier möchte er auch darauf hinweisen, dass zusätzlich zum gewählten Pfarrgemeinderat noch fünf weitere Personen einberufen werden können und dazu sogar volles Stimmrecht besitzen. Interessierte seien deshalb willkommen und können hier eine Chance nutzen.

Als Manager sieht sich Fabian Gottschalk jedoch nicht. Er möchte sich jetzt erst einmal ganz bodenständig den anstehenden organisatorischen Aufgaben widmen. Da gibt es nämlich in nächster Zeit "ein volles Paket".

BARBARA SCHUSTER