Verkehr rollt endlich über neue Brücke bei Ligenz

In Ligenz wurde das Bauwerk früh um 7 Uhr freigegeben — Noch Tempo-Limit wegen Abschlussarbeiten - vor 33 Minuten

LIGENZ/AUERBACH - "Was lang währt, wird endlich gut", heißt es im oft zitierten Sprichwort. Das trifft auch auf die neue Brücke über den Goldbrunnenbach im Ortsteil Ligenz zu. Seit Montagmorgen rollt der Verkehr wieder auf der gewohnten Strecke.

Seit Montagmorgen ist die Brücke bei Ligenz für den Verkehr freigegeben. Die Behelfsumfahrung (rechts) wird bereits rückgebaut. © Brigitte Grüner



"Um 7 Uhr haben wir aufgemacht", berichtet ein Mitarbeiter der beauftragten Baufirma. Bis zum frühen Nachmittag war die Behelfsumfahrung, an die sich die Verkehrsteilnehmer in den Monaten der Bauphase gewöhnt hatten, kaum mehr als Fahrbahn zu erkennen. Ein Großteil der Asphaltdecke war bereits rückgebaut.

Trotz der Fertigstellung des Brückenneubaus gilt nach wie vor eine Geschwindigkeitsbegrenzung, und das aus gutem Grund. Das Bauunternehmen ist nämlich im Brückenumfeld noch einige Tage mit Abschlussarbeiten beschäftigt.

Zu diesen Restarbeiten gehören unter anderem die Anpassung der Schutzplanken und der Fahrbahnmarkierung, erklärt Hannes Neudam vom staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach. Ferner seien der Rückbau der provisorischen Straßenumfahrung und das Reprofilieren und Wiederherstellen der natürlichen Umgebung im Umfeld der Brücke erforderlich.

Auch die Uferbereiche am Gartenbach und am Goldbrunnenbach werden angepasst. Diese Maßnahmen werden voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen sein, so der Behördenvertreter.

Der Brückenneubau war nötig geworden, weil die alte Brücke marode war. Um Platz für den Abbruch und Neubau zu haben, wurde die Behelfsumfahrung eingerichtet. Nur schwere Fahrzeuge wurden umgeleitet. Im Zuge der Erneuerung wurde auch der Goldbrunnenbach verlegt.

Im Kostenrahmen

Die Bausumme von rund 400 000 Euro für die Brückenerneuerung, den Abbruch der alten Brücke, die Verkehrsführung sowie für die Straßenanpassung und sonstigen Arbeiten im Umfeld der Baustelle blieb weitestgehend im geschätzten Rahmen, freut sich Hannes Neudam.

Dass dies möglich war, sei auf die gute Zusammenarbeit zwischen Baufirma, planenden und bauüberwachenden Ingenieurbüros, staatlichem Bauamt sowie allen weiteren Beteiligten zurück zu führen. "Dank gebührt allen für die unkomplizierte und zielgerichtete Projektabwicklung." Ziel für die Fertigstellung war ursprünglich Ende April. Wegen der kühlen und nassen Witterung verzögerte sich die Realisierung allerdings um Wochen, da bestimmte Arbeiten Plustemperaturen und trockenes Wetter erforderten. Der April war jedoch entweder zu nass oder es gab noch Nachtfrost.

Im Bereich des nördlichen Umlands wurde in den vergangenen Jahren viel investiert. Der Landkreis baute die Kreisstraße 2162 zwischen B 470 und Gunzendorf aus. Die so genannte Goldbrunnenbachbrücke wurde nun mit Mitteln des Freistaats neu gebaut.

Sie verläuft auf der Staatsstraße 2403 im Abschnitt zwischen Troschenreuth und Altzirkendorf. Ende Oktober 2016 war mit den Arbeiten begonnen worden.

BRIGITTE GRÜNER