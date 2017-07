Vermisster Radfahrer: Polizei sucht nach 60-Jährigem

Polizeihubschrauber und Suchhunde im Einsatz - vor 1 Stunde

AUERBACH - Seit Samstag wird in Auerbach ein 60-jähriger Radfahrer vermisst. Er soll mit einem E-Bike im Gebiet Hohe Tanne/ Krottensee unterwegs sein. Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber und Suchhunden nach dem Mann.

Der Auerbacher wird seit Samstag gegen 19 Uhr vermisst. Er soll laut Polizeiangaben am Abend mit einem grün-schwarzen E-Bike der Marke Scott im Waldgebiet rund um Auerbach unterwegs gewesen sein. In Frage kommen die Bereiche Hohe Tanne und Krottensee. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Mann das Mountainbike an einem Waldweg abgestellt und sich auf die Suche nach Pilzen gemacht hat. Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber und Personensuchhunden nach dem Vermissten. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind im Einsatz.

Sollten der Mann oder sein Fahrrad aufgefunden werden, bittet die Polizeiinspektion Auerbach unter der Telefonnummer 09643/92040 um Mitteilung.

