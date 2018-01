Verstärkung für die Auerbacher Handballer

Thomas Wilke wechselte von Erlangen in die Oberpfalz

AUERBACH - Kurz nach der Winterpause können die Handballer des SV 08 einen Neuzugang vermelden. Mit Rückraumspieler Thomas Wilke schließt sich den Oberpfälzern ein weiterer junger Spieler aus der Region an. Der 18-Jährige stand zuletzt im Jugend-Bundesliga-Team des HC Erlangen, hat seine handballerische Ausbildung jedoch beim HaSpo Bayreuth erfahren.

Thomas Wilke wir die Nummer 23 tragen, die 22 hat er nur fürs Bild. Foto: F.: SV 08



Gegen HSV Hochfranken stand Wilke bereits am Wochenende für die Auerbacher auf dem Feld und war somit Teil des verdienten 24:15-Sieges. Der junge Bayreuther hatte bereits Ende vergangenen Jahres einige Male mit dem LandesligaTeam des SV 08 trainiert und dabei einen sehr guten Eindruck hinterlassen. "Wir hatten schon fast nicht mehr damit gerechnet, weil wir nichts mehr von ihm gehört haben. Zudem hatte er uns in aller Offenheit schon vorab mitgeteilt, er wolle noch sehen, ob sich nicht bei seinem Heimatverein HaSpo Bayreuth eine Möglichkeit für ihn ergäbe. Umso mehr haben wir uns dann über seine Zusage gefreut", sagt Manager Peter Hackenberg.

Der 1,83 Meter große Rechtshänder Wilke bringt vor allem eine gehörige Portion Athletik ins Spiel der Auerbacher. "Ich denke, meine Athletik und mein Wurf", antwortet der Gymnasiast nach seinen Stärken gefragt. Auf eventuelle Schwächen angesprochen fiel die Antwort noch kürzer, wenn auch mit einem Augenzwinkern aus: "Keine!"

Seine handballerische Ausbildung erhielt Wilke in Bayreuth. "Bereits meine Eltern haben diesen Sport mit Leidenschaft betrieben und so fand auch ich früh meine Freude im Handballsport. Bisher habe ich fast meine gesamte Handballkarriere bei HaSpo Bayreuth verbracht, mit Ausnahme des letzten Jahres, in welchem ich für den HC Erlangen aus Zwecken der Jugendbundesliga gespielt habe."

Dass er dennoch während der laufenden Saison nach Auerbach wechselt, hat mehrere Gründe. "Thomas macht demnächst sein Abitur und da war ihm der Aufwand einfach zu hoch", erklärte Peter Hackenberg. "Außerdem war ich in Erlangen in mehreren Bereichen unzufrieden und wollte nicht mehr für den HC spielen. Durch Maxim Pankraz, der ebenfalls nicht mehr beim HC spielen wird, ist es mir gelungen, einen Kontakt nach Auerbach herzustellen und als sich herausgestellt hat, dass in Bayreuth der Bayernliga-Kader bereits zu groß und eingespielt war, war der SV 08 die beste Lösung für mich", sagt Wilke. Da trifft es sich gut, dass mit Florian Wehner ein weiterer Bayreuther im Aufgebot der Oberpfälzer steht. "Flo und ich werden uns mit dem Fahren zukünftig abwechseln."

Auch Trainer Matthias Schnödt ist vom Neuling angetan: "Er ist ein technisch gut ausgebildeter, sehr dynamischer und variabler Spieler mit einem guten Rückraumwurf. Er kann halblinks und halbrechts, aber auch auf der Mittelposition spielen. Daneben hoffen wir, ihn in der Abwehr sowohl vorgezogen, aber auch auf der Halbposition einsetzen zu können."

Welche Ziele hat der 18-jährige Wilke mit dem SV 08? "Ich erwarte mir eine erfolgreiche Zukunft in Auerbach und werde alles dafür geben, dieses Jahr möglichst jedes verbleibende Spiel zu gewinnen." Derartige Aussagen dürften den Trainer, das Team und die Verantwortlichen freuen und färben hoffentlich auf den Rest der Mannschaft ab.

Wunsch erfüllt

Für Spartenleiter Paul Rupprecht stellte sich zwar zunächst noch das Problem, ob Wilke bereits gegen den HSV Hochfranken einsetzbar sein würde, jedoch konnte er kurzfristig Entwarnung geben. "Thomas hat bereits im November sein letztes Spiel für den HC absolviert und ist nach Ablauf der Wartefrist für uns spielberechtigt. Auch wenn die Mühlen beim Verband üblicherweise eher langsam mahlen, hat es diesmal rechtzeitig geklappt."

Zuletzt hatte der Neuzugang noch einen eher bescheidenen Wunsch: "Wenn sie noch nicht vergeben ist, hätte ich gerne die 23 als Rückennummer." Er ging bereits gegen Hochfraken in Erfüllung.

