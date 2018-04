Veruntreuung von Kassengeldern belastet Schützengau

BREITENBRUNN/PEGNITZ - Das vergangene Jahr war bei den Schützen im Pegnitzgrund von der Aufarbeitung der Folgen finanzieller Unregelmäßigkeiten in der Kasse des Schützengaus geprägt. Die Nachwirkungen der durch Straftatbestände des vormaligen Schatzmeisters entstandenen Situation wurden bei der Gauversammlung in Breitenbrunn noch einmal offen zur Sprache gebracht.

Hermann Prinz, Referent für Aus- und Weiterbildung im Mittelfränkischen Schützenbund, versuchte mit einem engagierten Referat die Schützen, die mit einer rückläufigen Mitgliederentwicklung zu kämpfen haben, wachzurütteln. Foto: Foto: Manfred Keilholz



Gauschützenmeisterin Rebecca Kramer war gleich in ihrem ersten Jahr an der Spitze des Schützengaus zusammen mit dem Vorstandsgremium vor einer extrem schwierigen Situation gestanden. "Das vergangene Jahr hat uns allen ein großes Stück Arbeit und viele Nerven abverlangt", so Kramer. Diese dankte bei der Versammlung ihren Stellvertretern Herbert Haas und Hans Böhmer sowie vor allem Winfried Bock, der sich bereit erklärte, in dieser schwierigen Zeit den Posten des Schatzmeisters zu übernehmen. Der Dank Kramers galt darüber hinaus den Verantwortlichen in den Vereinen, dass es nach Bekanntwerden der Veruntreuung von Geldern durch den damaligen Schatzmeister nicht zu einem Bruch mit der Gauverwaltung gekommen ist.

Auf Nachfrage erklärte Kramer, dass bis heute noch nichts Abschließendes berichtet werden könne; die Bearbeitung des Falles durch die Staatsanwaltschaft würde noch andauern. Der Kassenbericht des neuen Schatzmeisters Winfried Bock (Oberkrumbach) umfasste, bedingt durch die besonderen Umstände, nur den Zeitraum ab dem 30. Mai 2017.

Von der Versammlung wurde der Gauverwaltung, ausgenommen der vormalige Schatzmeister, einstimmig Entlastung erteilt. Entlastet wurde auch Winfried Bock, der ab 28. Mai 2017 das Amt kommissarisch übernahm und Ende November zum Schatzmeister gewählt wurde. "Du hast mit viel Aufwand Ordnung in ein großes finanzielles Chaos gebracht", würdigte Kassenrevisor Gerd Seufert unter großem Beifall der Anwesenden dessen schwierige Aufgabe in den vergangenen fast zwölf Monaten.

Das zweite beherrschende Thema bei den Schützenvereinen ist die Mitgliederentwicklung. In vier von acht Bezirken des Bayerischen Schützenbundes (BSSB), darunter in Mittelfranken, sind die Mitgliederzahlen rückläufig.

Und hier macht auch der Gau Pegnitzgrund keine Ausnahme. Der insgeheime Wunsch Kramers, die Marke von 5000 Mitgliedern wieder zu erreichen, erfüllte sich nicht. Praktisch alle Vereine im Schützengau haben mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen, so die Gauschützenmeisterin. Die Schützenvereine stehen daher vor strukturellen Herausforderungen. Um dem Schießsport wieder zu mehr Attraktivität zu verhelfen und gegenüber anderen Sportarten nicht weiter an Bedeutung zu verlieren, ist eine Aus- und Weiterbildungsoffensive angedacht.

Impulsiv und kämpferisch

Das Konzept stellte Hermann Prinz, Referent für Aus- und Weiterbildung im Mittelfränkischen Schützenbund (MSB), vor. In einem impulsiven und kämpferischen Vortrag versuchte dieser die Anwesenden aufzurütteln und für seine Ideen zu gewinnen. Es gehe darum, so der Referent, das Thema Training und Frühförderung von Leistungsschützen im Breitensport zu forcieren. Prinz: "Das Schützenwesen als Sportart ist vor allem in den olympischen Disziplinen auf Mitgliedergewinnung und Mitgliedererhalt angewiesen".

Neben einer Aufwertung des Trainings müsste dies vor allem, so seine Grundidee, durch eine Förderung der sportlichen Ausbildung in den Schützenvereinen erreicht werden. "Leistungszentren alleine bringen uns, was sportliche Erfolge betrifft, nämlich nicht weiter, wenn die Basis fehlt", so seine kritische Einschätzung der Situation. "Im Schützenwesen gibt es keine Anreize, Trainer zu werden", redete Prinz Klartext und sprach schonungslos von einer fehlenden Trainingskultur. Thematisch sei die Trainerarbeit in den Schützenvereinen dem Sportleiter unterstellt.

Der Referent beklagte darüber hinaus die geringen Ausbildungskapazitäten – derzeit etwa 200 Trainer im MSB – und eine fehlende dezentrale Trainerausbildung. Prinz: "200 Trainerlizenzen für 55 000 Mitglieder in Mittelfranken und sieben Trainer für 5000 Mitglieder im Gau Pegnitzgrund: Da lachen andere Sportverbände drüber". Sein eindringlicher Appell an die Versammlung lautete: "Wer Mitglieder gewinnen und binden möchte, braucht aus- und fortgebildete Trainer und Übungsleiter". Dazu sei eine Ausbildungsoffensive dringend notwendig.

Grundstock aufbauen

"Wir brauchen Trainer und Funktionäre, die sich um die Schützen kümmern", so Prinz in seinem eindringlichen Appell an die Anwesenden weiter. "Wir müssen in den Schützenvereinen einen Grundstock aufbauen, damit wir die Mitglieder ausbilden können", so der hohe Anspruch, den der engagierte Referent vom Mittelfränkischen Schützenbund an jeden einzelnen Schützenverein hat.

Da blieb Gauschützenmeisterin Rebecca Kramer in ihrem Schlusswort nur die Hoffnung, dass die Worte des Referenten auf fruchtbaren Boden fallen "und dass ein Ruck durch die Versammlung geht und wir die Trainerausbildung forcieren".

MANFRED KEILHOLZ