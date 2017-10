Verwirrspiel um Kirwa-Paare und Container

Wie sich die Michelfelder und Ortlesbrunner Gaudi-Truppen gegenseitig foppen - vor 39 Minuten

MICHELFELD/ORTLESBRUNN - Neue Runde im Kirwa-Geplänkel zwischen Michelfeld und Ortlesbrunn: Vorläufiger Zwischenstand: Michelfeld hat heuer drei Kirwa-Paare und Ortlesbrunn kann sein mobiles Schweißgerät wieder einpacken. Als Zugabe jede Menge Gaudi-Gerangel zwischen den beiden Auerbacher Ortsteilen.

Prächtige Stimmung herrschte trotz des durchwachsenen Wetters bei der Kirwa in Ortlesbrunn. Dort wurde auch das Oberkirwapaar mit Madeleine Götz, Ohrenbach, und Ludwig Gundel, Neuzirkendorf, gekürt. © Josef Lehner



Erster Akt war am vorigen Samstag: Die Michelfelder Kirwajugend machte einen Tagesausflug zum Weinfest im unterfränkischen Abstwind. Ihre "Kirwa-Konkurrenten" aus dem Nachbar-Ortsteil fackelten nicht lange und nutzten die Gunst der Stunde.

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt näherten sie sich dem öffentlich zugänglichen Michelfelder Kirwa-Container, in dem allerlei Utensilien für das jetzt zu Ende gegangene Michelfelder Fest aufbewahrt waren, und der zentral in der Nähe des Festplatzes fest stationiert war. Dort schweißten die Ortlesbrunner — vermutlich mit einem Notstrom-Aggregat — die Türen zu.

Geheime Kommando-Aktion

Solcherlei ruchloses Tun rief allerdings sofort die Michelfelder Gaudi-Truppe auf den Plan. Eine geheime Kommando-Aktion sollte flugs für den gerechten Ausgleich sorgen. So geheim, dass nicht einmal die eigenen Kirwa-Paare davon informiert wurden, wie der Michelfelder Kirwa-Moderator Johannes Lindner am NN-Telefon durchblicken ließ.

Unter "einem Vorwand" von angeblichen Fotoaufnahmen waren die 16 Michelfelder Kirwa-Paare am Sonntag in einen Bus verfrachtet worden. Geheimhaltung sei nötig gewesen, weil höchst zwischenmenschliche Beziehungen zwischen Michelfelder und Ortlesbrunner Tanzpaarhälften bestünden.

In Ortlesbrunn tanzten dann die "Zugereisten" zu Musik aus der mitgebrachten Verstärkeranlage den Kirwa-Baum aus. Die vom Sonntagsessen im Gasthaus und umliegenden Wohnhäusern aufgesprungenen Ortlesbrunner ließen sich die Laune ob dieser Retourkutsche nicht vermiesen und applaudierten fröhlich.

"Eine Super-Idee", kommentierte auch die inoffizielle Ortlesbrunner Kirwa-Mama Diana Walberer die durchaus gelungene Michelfelder Aktion am Ortlesbrunner Baum lachend. Dort wurde dann auch das Michelfelder Oberkirwa-Paar Tim Schmiedl und Sarah Pörschke gekürt und mit Schärpe ausstaffiert.

Mit der Motorsäge um den Baum

Derweil flitzte ein Ortlesbrunner Dreikäsehoch mit Motorsäge um den eigenen Baum. Ein Ortlesbrunner Vorauskommando kam zwar mit mehreren Autos in Michelfeld an, um den dortigen Baum zu kappen. Das verhinderten aber die Michelfelder Baum-Wachen. Bleibt die Frage, wer den höheren Baum hat. Unautorisierte Schätzungen sehen den Michelfelder Baum bei 25 Höhenmetern, das Ortlesbrunner Gegenstück gar bei 27 Metern. Walberer: "Ein Papi" ließ das Ortlesbrunner Sehnsuchtsstangerl aus Sicherheitsgründen noch "um etwa einen Meter" kappen.

Für Walberer und Lindner ist das heimische Kirwa-Gerangel längst in Frieden beendet. Gestreuten Gerüchten, die Wiese mit der inzwischen eingegrabenen Michelfelder Kirwa erhalte eine satte Ladung Gülle (oder "Beton") als Auflage, erteilte Walberer eine klare Absage. "Da brauchen die Michelfelder keine Angst haben" (lacht erneut) . Trotz kleines Kirwa-Hickhacks: Beste Stimmung herrschte bei der Kirwa in Ortlesbrunn. Trotz der Wetter-Unbilden.

Pünktlich wurde am Sonntag der Baum aufgestellt. Rund 20 Jugendliche und Dorfmitglieder stellten den Baum mit "Schwalben und Manneskraft" auf. Der Baum wurde dann von der Kirwajugend bewacht.

Das in Ortlesbrunn gekürte Michelfelder Oberkirwa-Paar (v.re.) Sarah Pörschke und Tim Schmiedl, daneben das reguläre Michelfelder Paar Max Gsell und Nadine Metschel. Vorne das Kinderpaar: Bastian Förster, Lena Frohnhöfer. © Klaus Trenz



Die Kirwa-Moidla dekorierten den Baum mit selbst gebundenen Kränzen und nach bayerischer Tradition mit blauen und weißen Bändern." Der Ortlesbrunner Baum war schon von Michelfeld aus zu sehen", so Kirwa-Mama Walberer. Beim Austanzen am Sonntag waren wieder "sensationelle 19 Kirwapaare dabei". Mit einstudierten Trachtentänzen wurde der Baum ausgetanzt. Zuvor wurden die Kirwamoidla mit Traktor und Anhänger in Hagenohe abgeholt.

Die Trachtentänze wurden wieder von Theresia Eisend einstudiert. Die Zuschauer mussten auch über die selbst gedichteten Gstanzln schmunzeln, welche die Kirwaboum zum Besten gaben.

Wecker schrillte

Die Gstanzln handelten von Ereignissen aus der Landjugend und dem Umland. Als der Wecker klingelte, stand das neue Kirwapaar fest. Madeleine Götz aus Ohrenbach und Ludwig Gundel aus Neuzirkendorf sind das neue Oberkirwapaar.

Die Kirwa-Boum warfen Madeleine und Ludwig heftig durch die Lüfte. Dann wurden frische Brezen und Würste an die Zuschauer verteilt. Bei Kuchen, Bratwürsten, Getränken und musikalischer Begleitung ließen die vielen Besucher den Abend mit dem Verlosen des Kirwabaums ausklingen.

Die Ortlesbrunner Kirwa war wieder ein voller Erfolg. "Alle freuten sich, dass so ein erfolgreiches Fest in diesem kleinen Dorf zustande kommt", resümierte Kirwa-Mama Diana Walberer. Das sei nur durch den hervorragenden Zusammenhalt der Kirwajugend und der Dorfgemeinschaft möglich. Von den zahlreichen Besuchern habe Walberer immer wieder gehört: "Man fühlt sich hier einfach wohl."

FRANK HEIDLER