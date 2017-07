Very Little Big Band in Auerbach ganz groß

Richard Roblee’s Ensemble brillierte in Auerbach mit einem mitreißenden Auftritt - Publikum hielt es nicht auf den Bänken - vor 1 Stunde

AUERBACH - Wenn Klatschen, Pfeifen, Füßegetrappel klingt, das nicht verstummen will, so bedeutet das zu Zeiten der Pegnitzer Sommerkonzerte, dass Richard Roblee’s Very Little Big Band irgendwo zu hören ist.

Begeisterung herrschte beim Publikum in der Auerbacher Christuskirche nach dem Auftritt von Richard Roblee’s Very Little Big Band im Rahmen der Pegnitzer Sommerkonzerte. © Foto: Pfaucht



Bereits zum siebten Mal waren am Sonntagabend Richard Roblee (Posaune), Mathias Grabisch (Posaune) und Jürgen Hahn (Trompete) zu Gast in der Christuskirche, wo sie mittlerweile ein fester Bestandteil der Sommerkonzerte sind. Im Jahr, in dem sich Luthers Thesenanschlag zum 500. Mal jährt, hinterließ er natürlich auch in diesem Rahmen seine Spuren. "Luther Goes Jazz" war der Abend überschrieben. Dass die Reformation und alles, was damit zusammen hängt, nicht unbedingt eine trocken-ernste Angelegenheit sein muss, war sofort nach dem Auftakt mit "Glory, Glory, Halleluja" klar.

Natürlich gab es Musik aus Luthers Zeiten zu hören, sei es "Verleih mir Frieden gnädiglich" oder "Aus tiefer Not schrei ich zu dir", aber wenn die drei Musiker zu Trompete und Posaunen greifen, klingt das Ganze einfach peppig, schwungvoll und mitreißend, ebenso wie das eigene Werk von Richard Roblee, dass er mit den Tönen A, H, E als Anfangsthema auf die Buchstaben in Luthers Namen komponiert hat.

Jedoch, die Begeisterung des Publikums wäre vermutlich nur halb so groß gewesen, hätte das kleine Brass-Ensemble nicht auch Stücke zum Besten gegeben, die durchaus weltlichen Charakter hatten. Da fragte Roblee schon mal musikalisch "Are you ready?", wollte wissen, ob die Zuhörer bereit seien, beispielsweise um zu tanzen oder einfach auf etwas Neues und sei es "Down by the riverside", unten am Flussufer.

Mit einem Stück von Jürgen Hahn ging es dann in den Vogelsang-Weinberg zum Tango tanzen, Mathias Grabisch lud mit seiner Komposition zum "Schweben" ein; überhaupt war die musikalische Reise ziemlich abwechslungsreich. Da wurde schon mal mit "Jonas" das Innere des Wals erkundet oder während eines "Short Walk" dem Lebensgefühl in New Orleans nachgespürt. "Happy" tanzten die Musiker mit Tönen gefühlt um einen Baum, "Three Walk Around A Tree" und luden nach "Down Home" ein.

Richard Roblee, der seit mehr als vierzig Jahren glücklich verheiratet ist, wie er begeistert erzählte, präsentierte das liebevolle Kompliment an seine Frau "I was up late last night", und Grabisch faszinierte mit einem anspruchsvoll-virtuosen Posaunensolo, ehe seine beiden Kollegen in "I found a new baby" einstimmten.

Ganz klar, dass es danach das Publikum nicht mehr auf den Stühlen, will heißen Kirchenbänken, hielt und sie applaudierten, dass es kein Ende nahm, um noch eine Zugabe zu erklatschen.

"Just a closer walk with thee" gab es schließlich dann zu hören, das Stück, mit dem die Musiker der Little Big Band ursprünglich anlässlich einer Beerdigung im Jahr 1994 zusammengefunden hatten.

ANDREA PFAUCHT