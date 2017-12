vfm Pegnitz: Spenden statt Kundengeschenke

Großzügiger Betrag für gemeinnützige Projekte - vor 49 Minuten

PEGNITZ - Erneut spendet die Pegnitzer vfm-Gruppe einen großzügigen Betrag an gemeinnützige Projekte. Dafür wird auf Weihnachtsgeschenke an Kunden verzichtet.

Spendenübergabe mit (v.li.) Marianne Jahn, Arche-Leiterin, Robert Schmidt, vfm-Geschäftsführer, Bernd Brinkmann, Diakonie Pegnitz, Stefan und Klaus Liebig, beide vfm-Geschäftsführer, Thomas Knauber, NN, sowie Frauke Engelbrecht, Nordbayerischer Kurier. © vfm



Spendenübergabe mit (v.li.) Marianne Jahn, Arche-Leiterin, Robert Schmidt, vfm-Geschäftsführer, Bernd Brinkmann, Diakonie Pegnitz, Stefan und Klaus Liebig, beide vfm-Geschäftsführer, Thomas Knauber, NN, sowie Frauke Engelbrecht, Nordbayerischer Kurier. Foto: vfm



Wie schon bereits in den vergangenen Jahren werden gemeinnützige Projekte unterstützt, die sich für die Bedürftigen in der Gesellschaft einsetzen. Insgesamt spendet vfm 25 000 Euro an vier Einrichtungen: Jeweils 3000 Euro erhalten die NN für ihr Projekt „Schmücken und Helfen“ sowie der Nordbayerische Kurier für „Menschen in Not“.

4000 Euro gehen an die Diakonie Pegnitz-Creußen, die davon 3000 Euro für die Einrichtung von Tagespflegeplätzen in Creußen und 1000 Euro für den Jugendbus der evangelischen Jugend und der Dr.-Dittrich-Förderschule verwendet.

Weitere 15 000 Euro, und somit deutlich mehr als im Vorjahr, fließen heuer wieder an das Christliche Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“. „Wir sind mit der Region Oberfranken, in der wir unseren Firmensitz haben, tief verwurzelt“, sagt Klaus Liebig, vfm-Geschäftsführer. Sein Bruder Stefan Liebig, ebenfalls vfm-Geschäftsführer, ergänzt: „Unsere Spendenaktivität üben wir außerdem auch überregional aus.“