Videoaufnahmen sollen Geldautomatendieb entlarven

Unbekannter entnahm Scheine, während der rechtmäßige Besitzer nebenan seine Kontoauszüge ausdruckte - vor 43 Minuten

WEIDENBERG - Ein Unbekannter hat an einem Geldautomaten in Weidenberg Scheine entwendet, während der rechtmäßige Besitzer nebenan seine Kontoauszüge ausdrucken ließ. Mit Hilfe der Überwachungskamera soll der Dieb nunmehr ermittelt werden.

Ein 43-jähriger aus dem östlichen Landkreis Bayreuth hob am vergangenen Donnerstag gegen 16:50 Uhr Geld an einem Bankautomaten in Weidenberg ab. Er hatte allerdings hierbei zunächst vergessen, das Geld aus dem Automaten zu entnehmen, ehe er sich nebenan zunächst seine Kontoauszüge ausdruckte. Als er dies im Anschluss bemerkte und wieder an den Geldautomaten ging, war das Bargeld verschwunden.

Nachdem das Geld nach Auskunft der Sparkasse nicht wieder eingezogen worden war, muss es jemand entwendet haben. Die Videoaufnahmen des Vorraumes wurden gesichert und werden ausgewertet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921/506-2230 entgegen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.