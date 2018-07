Drei Tage lang, von Freitag bis zum Sonntag, war die Pegnitzer Innenstadt eine bunte Festmeile unter freiem Himmel. Das Wetter hätte vor allem am Samstag nicht besser sein können. Musik pur gab es auf drei Bühnen am Marktplatz, am Schweinemarkt und auf dem Kirchplatz. Das Pegnitzer Marktplatzfest wurde auch in diesem Jahr wieder von den Nordbayerischen Nachrichten präsentiert. Der Sonntag fällt allerdings wegen des WM-Finales etwas kürzer aus. © Ralf Münch