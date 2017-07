Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Bürgerfest: Auerbacher lassen sich nicht vom Regen abhalten Die Auerbacher feierten am Samstag ihr Bürgerfest unter dunklen Wolken. Aber sie feierten. Drei Bands, viele Vereine und Bewirter und Attraktionen für Kinder lockten Alt und Jung auf die Festmeile im Stadtzentrum. Das Bürgerfest in Bilder.

Einzigartige Karriere der "Eishockey-Ikone" Markus Schwindl Markus Schwindl beendet nach 16 Jahren mit mehr als 1.000 Scorerpunkten in der Landes- und Bayernliga für den EV Pegnitz seine einzigartige Karriere. „Gary“ will künftig als Trainer der Schülermannschaft (U16) fungieren, bei der sein Sohn Dennis bereits erfolgreich auf Punktejagd geht. Der Verein will sich beim "Eishockey-Gott" mit einem Abschiedsspiel bedanken, bei dem möglichst viele seiner Weggefährten mitwirken sollen. Hier einige Bilder einer einzigartigen Laufbahn.

Pfarrer Josef Hell hält Dankesmesse nach Kirchdachsanierung Obwohl er während seiner 13-jährigen Tätigkeit längst zum Trockauer geworden ist, hängt das Herz von Pfarrer Josef Hell weiter an seiner Heimat, dem Banat. Vor allem engagiert er sich dort um den Erhalt der Gotteshäuser. Jetzt konnte er in der Mutter-Anna-Kirche, in der er einst getauft worden ist, einen Dankgottesdienst für ein 120 000 Euro teures neues Dach feiern.