Erhebliche Bausünden aus früheren Zeiten kamen bei der Generalsanierung des Alten Rathauses in Pegnitz zum Vorschein. So muss etwa die Holzbalkendecke über dem historischen Sitzungssaal nahezu komplett durch Beton ersetzt werden. Lediglich vier alte Balken sollen erhalten bleiben, um den Status als Einzeldenkmal zu sichern. Im künftigen Standesamt im Dachgeschoss soll das freigelegte Fachwerk für eine besondere Atmosphäre sorgen. Foto: Richard Reinl ©

