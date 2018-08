Viele Mietanfragen für früheres PPP-Gelände

Hohe Nachfrage nach den Wohnungen — Ersteinzug Ende Juni 2019 - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Momentan wird in Pegnitz fleißig gebaut. Das Projekt, das momentan auf dem früheren Gelände von Pflaums Posthotel verwirklicht wird, ist derzeit in der Stadt das größte Wohnungsbauvorhaben. Das erste Mehrfamilienwohnhaus steht bereits im Rohbau. Bauträger ist HD Bau aus Michelfeld.

Günter Pfaffenberger ist für den Vertrieb der Wohnungen auf dem früheren PPP-Gelände zuständig. Vor allem der Blick über Pegnitz begeistert ihn. © Ralf Münch



Günter Pfaffenberger ist für den Vertrieb der Wohnungen auf dem früheren PPP-Gelände zuständig. Vor allem der Blick über Pegnitz begeistert ihn. Foto: Ralf Münch



Ein paar Arbeiten am Rohbau müssen noch gemacht werden. Das geschieht aber erst in zwei Wochen, wenn die Arbeiter aus dem Betriebsurlaub zurück sind. Inzwischen wird mit dem Innenausbau begonnen.

Günter Pfaffenberger, Geschäftsführer von pro vobis Immobilien GmbH in Bayreuth, der sich um den Vertrieb kümmert, sitzt im Baucontainer und ist begeistert: "Wir hätten selber nicht gedacht, dass es so schnell voran geht", sagt er mit Blick auf das erste Haus. Es ist eines von drei Gebäuden mit jeweils 16 Wohneinheiten. Auf der insgesamt 5000 Quadratmeter großen Grundstücksfläche entstehen Wohnungen von 57 bis 126 Quadratmetern.

"Ich will es ja nicht verschreien und klopfe auf Holz, aber wenn es so weitergeht, dann schaffen wir es locker, den Plan für den Ersteinzug im Gebäude 1 einzuhalten", sagt Pfaffenberger. Geplant ist, am 30. Juni 2019 das Haus bezugsfertig zu haben. Die Arbeiten für die Zufahrt sind dann auch schon beendet.

Wetter hat geholfen

Am 14. April wurde damit begonnen, die Bodenplatte zu gießen, am 2. Mai habe man mit den ersten Bauarbeiten angefangen. Das Wetter hat den Bauarbeitern und Handwerkern geholfen – Verzögerungen wegen Wetterkapriolen habe es nicht gegeben.

Wenn das erste Gebäude bezugsfertig ist, soll bereits das zweite stehen – die Erdarbeiten dafür sind schon im Gange. Dann müssen am zweiten Gebäude die Arbeiten für den Innenausbau gemacht werden. Pfaffenberger: "Es ist immer das Gleiche. Der Rohbau geht relativ schnell. Viele Leute sehen das und denken dann, dass schon fast alles fertig ist. Aber bis der Innenausbau beendet ist, dauert es noch eine ganze Ecke."

Er spricht die Heizungs-, Sanitär-, Fliesenleger- oder Elektroarbeiten an. "Das sieht man von außen nicht. Aber das sind alles Zeitfresser." Die gesamte Wohnanlage soll Ende 2020 errichtet sein — zumindest laut Plan.

Es wird elektrische Rollos, Fußbodenheizungen, besonders breite Türen und einen rollstuhlgerechten Aufzug geben. Alle Wohnungen sind barrierefrei. "So etwas gehört für mich zum Standard. Und in meinem Job merke ich, dass die Kunden immer mehr Wert auf moderne Wohnungen legen", sagt Pfaffenberger.

Besonderen Wert legt er darauf, dass die Gewerke allesamt aus der unmittelbaren Umgebung kommen: "Zum einen tut man was für die heimische Wirtschaft, zum anderen ist es immer besser, auch einen Ansprechpartner vor Ort zu haben."

Die Erdarbeiten für das zweite Haus haben bereits begonnen. Insgesamt sollen auf dem Gelände 48 Wohnungen entstehen. © Ralf Münch



Die Erdarbeiten für das zweite Haus haben bereits begonnen. Insgesamt sollen auf dem Gelände 48 Wohnungen entstehen. Foto: Ralf Münch



Die Wohneinheiten, die hier entstehen, werden vom Bauträger nur verkauft. Allerdings sieht Pfaffenberger in den Wohnungen ein Anlagekapital: "Wenn jemand eine Wohnung kauft, dann kümmern wir uns, wenn jemand sie vermieten will, auch darum. "Im Haus Nummer 1 sind bereits sechs Wohneinheiten verkauft", so Pfaffenberger weiter.

Braucht es denn überhaupt so viele Wohnungen auf einen Schlag für eine kleine Stadt wie Pegnitz? Pfaffenberger ist überzeugt: "Ja. Der Bedarf ist da. Inzwischen habe ich schon einen ganzen Packen an Mietanfragen auf dem Tisch zu liegen. In den vergangenen zehn Jahren ist doch, was den Geschosswohnungsbau betrifft, in Pegnitz nicht viel passiert."

Vergleich mit Bayreuth

Was die Preise angeht, so liegen diese je nach Wohnungsgröße zwischen 186.000 und 418.000 Euro. Nicht zu teuer für Pegnitz? "Nein. Gehen Sie mal nach Bayreuth und suchen dort etwas Vergleichbares. Da sind Sie mit dem Quadratmeterpreis locker mal 800 Euro drüber. Und Pegnitz hat doch auch alles, was man braucht."

Und dann, als er in der Wohnung in 15 Meter Höhe steht, die später mal ein Penthouse wird: "Das ist doch wohl der tollste Blick, den man über Pegnitz haben kann."

RALF MÜNCH