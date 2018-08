Viele offene Fragen in Lindenhardt

Lindenhardter Grundstücksbesitzer sind verunsichert - vor 1 Stunde

LINDENHARDT - Die Grundstücksbesitzer aus dem Ort sind verunsichert. "Schon mehrfach hat uns die Stadt ein Informationsschreiben angekündigt, welche Kosten auf den Einzelnen zu kommen, wenn jetzt auf das Trennsystem umgestellt wird", sagt Thomas Weigel vom Arbeitskreis Abwasseranlage. Bislang ist aber nichts eingegangen. "Jeder braucht ja auch etwas Zeit, um das Geld zu haben", ergänzt Thomas Altkofer, auch Mitglied des Arbeitskreises.

Im Creußener Ortsteil Lindenhardt wird vom bestehenden Mischsystem auf das innovative Rohr-in-Rohr-System umgestellt. Überzeugt von dem Trennsystem sind die Einwohner aber weiter nicht. © Klaus Trenz



Im Creußener Ortsteil Lindenhardt wird vom bestehenden Mischsystem auf das innovative Rohr-in-Rohr-System umgestellt. Überzeugt von dem Trennsystem sind die Einwohner aber weiter nicht. Foto: Klaus Trenz



"Wir wollen nur das Beste für die Lindenhardter", so Altkofer. Und nicht, dass auf einmal das böse Erwachen kommt, wenn mancher einen fünfstelligen Betrag zahlen müsse.

Große Investition

Immer wieder sorgte die Lindenhardter Kläranlage in der Vergangenheit für Diskussionen: Misch- oder Trennsystem, das war die Frage. Für die Variante Mischsystem mit Neubau der Kläranlage werden nach Abzug der Förderung Kosten von 4,81 Millionen Euro geschätzt. Für die Umstellung auf das Rohr-in-Rohr-System mit Ableitung des Schmutzwassers zum Pumpwerk in Leups wird nach Abzug der Förderung mit 2,84 Millionen Euro gerechnet. Der Freistaat hat der Kommune für diese Variante einen Innovationspreis in Höhe von 630.000 Euro in Aussicht gestellt.

Außerdem ist eine zusätzliche Förderung für Kanalsanierungsmaßnahmen, die nicht im Umfang des Innovationspreises enthalten sind, in Höhe von 741.500 Euro möglich. Die Stadt unterstützt jeden Grundstückseigentümer bei der Umstellung auf das Trennsystem mit 2500 Euro.

Vehement hatte der Arbeitskreis für die Beibehaltung des bestehenden Mischsystems gekämpft. In seiner Juni-Sitzung hatte der Stadtrat Creußen nun für das Trennsystem gestimmt. "Wir akzeptieren diesen Beschluss", betonen Weigel und Altkofer. Sie stimmen aber nicht der Äußerung von zweitem Bürgermeister Erwin Morba zu, der in der Sitzung geäußert hatte, es sei gut, dass der Arbeitskreis wohl auch jetzt einsichtig geworden sei, dass es keine Zuschüsse für den Neubau einer Kläranlage gibt.

"Wir befürworten auch weiterhin nicht das Rohr-in-Rohr-System", sagt Weigel. Es würden ihrer Ansicht nach zu viele Kosten am Einzelnen hängen bleiben. Außerdem seien ihnen immer noch nicht Referenzen genannt worden, Kommunen, die bereits Erfahrungen mit diesem Trennsystem gemacht haben.

Brief an die Zentrale

Deshalb hat der Arbeitskreis jetzt auch einen Brief an die Zentrale von Baur Consult in Hassfurt gerichtet, mit der Bitte um Namensnennung, wo das Rohr-in-Rohr-System bereits zum Einsatz gekommen ist. Eine Antwort steht noch aus.

Der Arbeitskreis hatte sich mit seinem Anliegen für die Beibehaltung des Mischsystems auch an den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags gewandt. Von dort kam jetzt aber die Antwort, in der das Vorgehen der Stadt bestätigt wird. Gleiches kommt auch aus dem Umweltministerium.

Weigel und Altkofer wünschen sich in Zukunft auch weiter einen sachlichen und fairen Dialog mit allen Beteiligten. Und immer umfangreiche Informationen. Das Informationsschreiben der Stadt Creußen an die Lindenhardter, wieviel sie jeweils zahlen müssen, sei für Ende Juli geplant gewesen, bestätigt Bürgermeister Martin Dannhäußer auf Presse-Nachfrage. "Es gibt aber noch ein paar Dinge zu klären", sagt er. Um was es sich dabei handelt, darüber will er nichts äußern.

Durch die momentane Urlaubssituation sowohl in der Stadt als auch bei den Firmen, könne es aber noch etwas dauern. Er hoffe aber, dass die Schreiben zeitnah rausgehen.

FRAUKE ENGELBRECHT