Viele Spenden für NN-Aktion lindern die Not nebenan

PEGNITZ - Iris Hofmann betreibt in Creußen den Friseurladen „Trendraum“. Dort sammelte sie das ganze Jahr über die Trinkgelder ihrer Kunden und gab 200 Euro davon an die NN-Aktion „Schmücken & Helfen“. „Machen Sie etwas Gutes damit“, sagte sie zu Thomas Knauber, der die Hilfsaktion betreut.

Die Firma Baier + Köppel gehört seit vielen Jahren zu den größten Unterstützern der NN-Aktion "Schmücken & Helfen". Foto: Foto: Klaus Trenz



Wer ebenso immer ein Herz für „Schmücken & Helfen“ hat, das sind Gastwirt Hans Herold in Büchenbach 500 Euro und Abteilungen der Firma ZF in Auerbach. In einer Abteilung gibt es zum Beispiel unter den Frauen eine „Abnehm-Runde“, um Pfunde zu verlieren. Wer da mal schlampert, muss ein bisschen Strafe bezahlen. Dieses Geld bringen die Frauen am Ende regelmäßig in die Redaktion. Diesmal waren es fast 230 Euro.

Von den 200 Euro von Iris Hofmann ist die Hälfte bei einem älteren Mann angekommen, der Thomas Knauber im vorigen Jahr sehr beeindruckte, als er auch schon mit Spendengeld bedacht wurde. Denn er lebte in einfachsten Verhältnissen in einem alten Haus in einem Zimmer, das gleichzeitig Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche war. Dort beschäftigte er sich mit Lesen und Fernsehen, Waschen und Bügeln. Alles war sauber, seine Kleidung hing ordentlich an einer Stange auf Drahtbügeln.

Aber dieses Zimmer gibt es nicht mehr, wo sein Bett auf umgedrehten Konservendosen ruhte, weil die Bettfüße abgebrochen waren. Dieser Rentner mit seiner großen Freundlichkeit, mit seiner Bescheidenheit und dem weisen Hinnehmen aller Unbill des Lebens — er erlitt einen Schlaganfall.

Er verbrachte deshalb viele Wochen im Krankenhaus und ebenso viele in der Reha. Danach saß er im Rollstuhl, lernte mühsam das Sprechen neu und bewegt jetzt mit seiner gesunden Hand den gelähmten Arm. Hätte er noch länger Reha oder jemanden, der mit ihm dauernd das Gehen übt, käme er noch weiter. Aber er akzeptiert seine Situation wie sie ist.

Die Güte in seinem Gesicht ist geblieben. Mit ihr verdrängt er alles Hadern, das auch ab und zu hochkommt, zum Beispiel in dem Satz: „Warum gibt es Menschen, denen alles gelingt, die immer Glück haben, und andere, die so viel durchmachen müssen, die sich nur anstrengen?“

Der Mann lebt jetzt in einem Seniorenheim. Was in seinem früheren Zimmer war, haben Freunde entsorgt. Geblieben ist seine Sammlung von aufgenommenen Filmen, Stapel über Stapel. „Ich schau jeden noch einmal an, dann werf ich ihn weg.“

Was ihn im Krankenhaus am Leben hielt, das war die Hoffnung, einmal seine geliebte Kartelrunde wieder zu sehen. Damit er nun im Gasthaus bei den Kumpels ein bisschen Essen und Trinken bestellen kann, einmal in der Woche, dafür setzt er das Spendengeld ein.

Er hat sich kleine Hilfen bauen lassen, um mit einer Hand weiter die Karten mischen zu können und das Set vor sich hinzustellen. Dieses gesellige Zusammensein ist sein Glück. „Ich brauch keine Millionen und bin auf keinen Millionär neidisch“, sagt er. „Ich bin zufrieden, wenn ich im Frühjahr mit dem Rollstuhl raus kann, vier oder fünf Stunden. Mir geht‘s doch besser als vielen alten Frauen hier, die überhaupt nichts mehr tun können.“

Für „Schmücken & Helfen“ spendeten diesmal neben vielen Menschen, die auf unser Konto überwiesen haben (oder anonym gaben) folgende Leser und Firmen:

10 Euro: Monika Forster, Neuhaus; Gunda Hofmann, Roswitha Küffner, Betty Kaufla, Irmgard Meyer, Franz Förster, Brigitte Hofmann, Juliana Bauer, Kornelia Raschke, A. und B. Maderer, Elfriede Seifert, Gertraud Hofmann, alle Pegnitz; Margareta Potzner, Betzenstein; Magerl, Denzer, Auerbach. 15 Euro: Betty Trettenbach, Neuhaus; Ursula Breit, Familie Herbst, Christine Bach, alle Pegnitz.

20 Euro: Christa Meyer, Daniel und Lisa Wolf, Familie Eckert, Christa Allewelt, Hannelore Martin, Erna Lothes, C. und M. Schüssel, Familie Späth, Monika Neuß, Kuni Herzing, Martina Reinfelder, Jägervereinigung, Karin Raab, alle Pegnitz; Heinrich Körber, Weidensees; Renate Rupprecht, Martina Filipovic, Pottenstein; Familie Vogel, Ottenhof; Irmgard Kopp, Wannberg; Anna Steinmüller, Willenberg; Babette Seitz, Ilona Diertl, Lobensteig; Regina Stenglein, Betzenstein; Anneliese Krieger, Neuhaus; Familie Wiegärtner, Kleinkirchenbirkig.

25 Euro: Bernd Ducke, Rudolf Hofer, Brigitte Lehner, G. und H. Müller, Gisela Preisinger, alle Pegnitz; Eva Böhm, Lüglas; Familie Streng, Schornsteinfegerbetrieb Klinner, Michelfeld; Doris Schmidt, Plech; Helmut Schlenk, Stierberg. Veronika Holzheu, Neuhaus.

30 Euro: Anita Habermann, Pottenstein; Josef Axmann, G. und G. Bächer, alle Pegnitz; Alfred Baier, Elbersberg, Gisela Stauber, Marianne Haberberger, Auerbach; Horst Metschl, Nasnitz.

40 Euro: K. und Ch. Wolf, Pottenstein.

50 Euro: Rainer Bauer, Andrea Lienhardt, E. und H. Ruprecht, Rothenbruck; Hans Kellermann, Karin Weibart, K. Friedrich, C. und H. Preiß, Gertraud Persau, Robert Späth, Hedwig Kleinöder, Dominik Stöber, Christa Bonas, Familie Deinzer, Elfriede Zimmer-Stein, alle Pegnitz; Monika Brittinger, I. und B. Bauer, Auerbach; Kerstin Freiberger, Weidensees; Hannelore Luber, Finstermühle.

100 Euro: Firma Reschke & Weiß, YO-Planungsbüro Hans-Joachim Lux, B. und R. Müller, Helga Falb, Stefan Bauernschmitt, Hannes Sturies, alle Pegnitz; Gabi Schwarzer, Auerbach; Familie Blume, Schnabelwaid. Christine Midinet (Schatz-Bau), Buchau. 111 Euro: Martina Braun, Pegnitz.

200 Euro: Regina-Filmtheater (auch fünf Eintrittsgutscheine), Firma Georg Lang, Steffen Gruber, alle Pegnitz; Iris Hofmann (Trendraum), Creußen. ZF, Abt. Betriebsinstandsetzung, Auerbach. FC-Bayern-Fanclub, Regenthal.

250 Euro: Stadt Pegnitz, Möbelhaus Dettenhöfer, Nordbayerische Nachrichten.228,50 Euro: ZF, LDFS-Group, Auerbach.

500 Euro: Gasthaus Herold, Büchenbach; Landratsamt Bayreuth; Firma Neuschnell, Bayreuth.

555 Euro: Gartenbauverein Michelfeld. 1000 Euro: Klubert + Schmidt, Pottenstein; Sparkasse Bayreuth; Kaiserbräu Neuhaus.

2500 Euro: Adminova GmbH (vfm), Pegnitz.

5000 Euro: Baier + Köppel, Pegnitz.

