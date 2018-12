Viele Titel und Bestzeiten für die Auerbacher

AUERBACH - Bis an den Rand gefüllt war das Tirschenreuther Hallenbad beim 25. Advents-Pokalschwimmen. 305 Teilnehmer absolvierten 1300 Starts, so dass sich die Mammutveranstaltung bis weit in den späten Nachmittag zog. Obwohl der SV 08 Auerbach nur Teilnehmer der jüngeren Jahrgänge von 2006 bis 2011 zu diesem Wettkampf schickte, war es doch eine 22-köpfige Mannschaft.

Mehr als zufrieden sein kann die Auerbacher Schwimmjugend der Jahrgänge 2006 bis 2011 mit den Erfolgen beim Adventspokal in Tirschenreuth.



Die Nachwuchstruppe schlug sich angesichts der riesigen Konkurrenz äußerst beachtlich. Sie gewann als Teil der SG Nordoberpfalz unangefochten die Pokalwertung. Im letzten Wettbewerb des Jahres zeigten sich die Auerbacher noch einmal hoch motiviert. Eines der größten Talente in ihren Reihen ist Leni Eckert (Jahrgang 2008). Sie siegte in ihrer Paradedisziplin Rücken sowohl über 50 Meter als auch über 100 Meter und belegte über 50 und 100 Meter Freistil sowie über 50 Meter Delphin jeweils Platz 2.

Die jüngste Auerbacherin, Fanny Schnödt (Jg. 2011), ließ ebenfalls ihr Talent aufblitzen. Auf ihr Konto gingen zwei Siege, über 25 Meter Rücken und Freistil. Die 25 Meter Brust beendete sie auf dem zweiten Platz.

Vordere Platzierungen erreichten zudem Leni Delert (Jg. 2009) als zweite über 100 Meter Brust und dritte über 50 Meter Brust, Lena Speckner (Jg. 2010) mit jeweils Bronze über 50 Meter Freistil und 100 Meter Brust sowie Leni Hagerer (Jg. 2008) als dritte über 50 Meter Rücken.

Nur knapp an den Podestplätzen vorbei landeten Nele Hackenberg (Jg. 2006) über 50 Meter Brust, Veronica Hieke (Jg. 2007) über 50 und 100 Meter Rücken, Lena Müller (Jg. 2009) über 50 Meter Brust, Paul Reisner (Jg. 2007) über 50 Meter Schmetterling sowie Emma Streit (Jg. 2010) über 100 Meter Brust. Allen Auerbachern gelangen reihenweise persönliche Bestzeiten, so dass sie zufrieden eine kurze Trainingspause über Weihnachten genießen können.

