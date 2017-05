Viele trauern noch heute dem Pegnitzer Freibad nach

Vor 40 Jahren wurde das Millionen-Projekt im Konrad-Löhr-Freizeitzentrum eingeweiht — Ärger um Restaurant - vor 2 Stunden

PEGNITZ - Bei herrlichem Frühsommerwetter waren die Bäder von Waischenfeld bis Auerbach und von Betzenstein bis Bayreuth an den vergangenen Tagen voll. Viele trauern aber immer noch dem ehemaligen Pegnitzer Freibad im Konrad-Löhr-Freizeitzentrum nach, das vor genau 40 Jahren eröffnet worden ist, inzwischen aber längst dem Cabriosol-Ganzjahresbad hat weichen müssen.

Der Auerbacher Bürgermeister Emil Kreuzer hatte als Gastgeschenk einen Rettungsring für seinen Pegnitzer Amtskollegen Konrad Löhr mitgebracht (linkes Bild). Vor genau 40 Jahren wurde das ehemalige Pegnitzer Freibad im Beisein zahlreicher Ehrengäste eingeweiht (rechtes Bild). © Fotos: Archiv/Volz



Der Auerbacher Bürgermeister Emil Kreuzer hatte als Gastgeschenk einen Rettungsring für seinen Pegnitzer Amtskollegen Konrad Löhr mitgebracht (linkes Bild). Vor genau 40 Jahren wurde das ehemalige Pegnitzer Freibad im Beisein zahlreicher Ehrengäste eingeweiht (rechtes Bild). Foto: Fotos: Archiv/Volz



6,7 Millionen D-Mark hat die Einrichtung einst der Stadt Pegnitz gekostet. Auf 40 000 Quadratmetern Fläche entstand 1976 und 1977 zwischen der Tennisanlage und dem Kunsteisstadion ein Freizeitkomplex mit drei Becken und modernsten Anlagen.

Auf 5,6 Millionen Mark war der Bau 1974 veranschlagt, die Kostensteigerung von rund 20 Prozent nahm die Stadtverwaltung nicht sonderlich tragisch: "Das ist im Rahmen", meinte Oberamtsrat Richard Müller, zumal die Baukostenerhöhung nicht nur durch den allgemeinen Preisanstieg, sondern durch eine, bei Baubeginn noch nicht bekannte, Vergrößerung des Bauvolumens verursacht worden sei.

Mit Brücken verbunden

Ein Flutgraben der Fichtenohe teilte das Gelände in eine Ruhezone mit Liegewiesen und das eigentliche Badgelände. Die Verbindung wurde durch zwei Holzbrücken hergestellt. Im zentralen Gebäude waren ein Restaurant, die Technik, 42 Umkleidekabinen, vier Sammelumkleideräume, vier Wechselzellen für Mütter mit Kindern, 700 Garderobenschränke, ein Kiosk sowie Sanitärräume und Platz für die Wasserwacht untergebracht.

Bilderstrecke zum Thema Vor 40 Jahren wurde das Pegnitzer Freibad eingeweiht Vor genau 40 Jahren wurde in Pegnitz das neue Freibad eingeweiht, ein 6,7 Millionen Mark teures Projekt, das das Angebot im Konrad-Löhr-Freizeitzentrum abrundete. Viele Badegäste trauern heute noch der Einrichtung, die inzwischen längst dem CabrioSol-Ganzjahresbad hat Platz machen müssen, nach, nicht nur wegen des 50-Meter-Schwimmerbeckens. Die Einweihung geriet wegen der vielen Gäste aus nah und fern zu einem regelrechten Volksfest.



Auch das Angebot für die Badegäste konnte sich sehen lassen: mit einem 21 mal 50 Meter großen Schwimmerbecken, das an den beiden Stirnseiten Startblöcke aufwies, einem 1012 Quadratmeter großen Nichtschwimmer-Bereich in eigenartig abgewinkelter Form, in das eine futuristisch anmutende Betonskulptur zwei Rutschbahnen münden ließ und einem 4,80 Meter tiefen Springerbecken von 15 mal 18 Meter, an dessen Rand ein Zehn-Meter-Sprungturm thronte und das durch einen Einschwimmkanal mit einem der Wärmeräume verbunden war. In einem 150 Quadratmeter großen Planschbecken konnten sich die kleinsten Badbesucher ungefährdet tummeln, wenn sie nicht nebenan den Spielplatz bevölkerten.

Besonders interessant war nicht nur für Wassersportler das Restaurant, das auch für Besucher zugänglich war, die nicht baden wollten. Denn von der "Besucherterrasse", die ohne Eintritt für "Schaulustige" offenstand, konnte man in das Restaurant überwechseln, das 160 Sitzplätze im Inneren und noch einmal so viele Plätze auf der Terrasse bereithielt.

Konzession verweigert

Dieses Freibad-Restaurant sorgte allerdings gleich zu Beginn für Aufregung, als die Baubehörde des Landratsamts die Konzession wegen der angeblich zu geringen Raumhöhe verweigerte. Kein Geringerer als Landrat Dr. Josef Kohut eilte deswegen nach Pegnitz, um die Sachlage als Jurist selbst in Augenschein zu nehmen. Er sah in den abgehängten Lüftungsschächten keinen Grund für eine Ablehnung: "Die Lüftung sorgt ja nicht für eine Verschlechterung, sondern im Gegenteil für eine Verbesserung der Luft."

Nur 19 Grad warmes Wasser

Die Einweihung des Freibades selbst geriet regelrecht zum Volksfest. Allerdings musste ein geplanter Schwimmvergleich mit Auerbach und Forchheim kurzfristig ausfallen, weil wegen eines Defekts in der Heizanlage nur 19 Grad warmes Wasser in den Becken zur Verfügung stand, was den Schwimmern zu kalt war.

Den Vogel unter den zahlreichen Ehrengästen schoss der Auerbacher Bürgermeister Emil Kreuzer ab, der seinem Pegnitzer Amtskollegen einen Rettungsring als Gastgeschenk überreichte.

Mehr Bilder im Internet unter www.nordbayern.de/pegnitz

rr/hcb