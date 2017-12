Vier Unfälle auf schneebedeckter A9 bei Pegnitz

Verkehrsteilnehmer knallten wegen überhöhter Geschwindigkeit in die Schutzplanken - Schülerin verletzt - vor 32 Minuten

PEGNITZ - Vier Unfälle mit einem Schaden von 44.000 Euro und einer verletzten Person ereigneten sich am Sonntagabend bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der Autobahn zwischen Pegnitz und Bayreuth.

Zunächst geriet ein 48-jähriger Sachse mit seinem Audi bei Pegnitz in Richtung Berlin ins Rutschen, prallte in die Betonleitwand und kam schließlich an der rechten Schutzplanke zum Stehen. Seinen Opel zerstörte ein 54-jähriger Autofahrer aus Heilsbronn, als er zwischen der Ausfahrt Trockau und dem Parkplatz Sophienberg auf schneebedeckter Fahrbahn in die rechte Betonleitwand krachte.

Wenig später verlor eine 19-jährige Nürnbergerin die Kontrolle über ihren Seat und touchierte die rechte Schutzplanke. Nach einer Schleuderpartie prallte wenig später, ebenfalls kurz nach Trockau, eine 19-Jährige aus Reutlingen mit ihrem Toyota in die Mittelschutzplanke und blieb quer auf der Überholspur stehen.

Eine gleichaltrige Seat-Fahrerin aus Mittelfranken, konnte noch anhalten. Als ein nachfolgender, bislang unbekannter Autofahrer, unmittelbar vor der Unfallstelle vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, musste eine 43-Jährige aus Gera mit ihrem Opel ausweichen und krachte in die stehenden Unfallfahrzeuge. Hierbei erlitt die 19-jährige Schülerin eine Kopfplatzwunde und musste ins Krankenhaus.

Die vier Unfallverursacher erhalten Bußgeldbescheide wegen ihrer nichtangepassten Geschwindigkeit. Gegen den bislang Unbekannten wird wegen Unfallflucht ermittelt.

