Virtuose Asiatin leitet Chöre in Pegnitz

Angehende Kirchenmusikerin Mei-Hui He leistet in Pegnitz ihr einjähriges Berufsanerkennungspraktikum - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Für eine exotische Note sorgt die Taiwanesin Mei-Hui He auf der zweiten Empore der Pegnitzer Bartholomäuskirche. Die 35-Jährige sorgt dort aber nicht für fernöstliche Klänge, sondern leistet nach einem siebenjährigen Kirchenmusikstudium in Bayreuth ihr einjähriges Berufsanerkennungspraktikum ab.

Die Taiwanesin Mei-Hui He leistet gegenwärtig ihr Berufsanerkennungspraktikum als Kirchenmusikerin in der evangelischen Kirchengemeinde in Pegnitz. Hier die Probe der Seniorenkantorei. © Frank Heidler



Ihren beinahe unglaublichen Mut sieht man der zierlichen Asiatin mit den langen schwarzen Haaren nicht auf den ersten Blick an. Zwar ist sie kein Flüchtling, aber ihre Anfänge in Deutschland waren schon recht außergewöhnlich.

Schon in frühester Jugend hatte Frau He Kontakt mit evangelischer Kirchenmusik. "Ich stamme aus einer christlichen Familie." Im 23-Millionen-Volk der Taiwanesen eine Seltenheit. Nur drei Prozent der sonst buddhistischen Bevölkerung gehören einer Kirche an. Wegen ihrer Musikalität hat die junge Frau schon seit Jahren mehrere Chöre in ihrer Gemeinde geleitet.

Das Klavierspiel beherrscht sie mehr als leidlich und absolvierte bereits in Taiwan die Ausbildung zur Konzertpianistin. Irgendwann verriet ihr eine zu Besuch weilende Europäerin: "In Deutschland kann man Kirchenmusik studieren." Allerdings müsse man dazu auch das Orgelspiel beherrschen. Kirchenmusikerin — der Traumberuf für Mei-Hui He.

Sie kaufte sich ein Flugticket, um ins Land Luthers aufzubrechen. "Ich sprach damals kein Wort Deutsch."

Sie meldete sich an einer Sprachschule in Düsseldorf an und wollte dort Kirchenmusik studieren. "Die Sprachschule war sehr teuer." Versuchsweise nahm sie nach nur zweieinhalb Monaten an den Aufnahmeprüfungen für Kirchenmusik in Düsseldorf und in Bayreuth teil.

Kam, sah und siegte

Doppelerfolg: An beiden Standorten bestand sie die Aufnahemetests, darunter Fächer wie Gesang, Gehörbildung oder Musiklehre. Schnell fand die Asiatin heraus, dass die Studentenschar in Düsseldorf geteilt ist: "Die Hälfte Deutsche und die andere Hälfte Koreaner." Beiden Gruppen würden kaum miteinander spre-

chen.

Also ab nach Bayreuth. Dort war die Taiwanesin die einzige Ausländerin. Deutsch sprach sie noch immer nicht, nur Englisch. Die ersten drei Monate waren hart. Immer wieder ließen sich ihre Klassenkameraden deutsche Wörter und Ausdrücke von ihrem Neuzugang wiederholen.

Lange Jahre des Studiums. Um sich etwas Geld dazu zu verdienen, drückte Mei-Hui He in der katholischen Heilig Geist-Kirche in Bayreuth die Orgeltasten — nachdem keiner ihrer Mitschüler bereit war, zu den dortigen Dumpinglöhnen zu arbeiten.

Beim Praktikum in Pegnitz hat sie ein breites Betätigungsfeld. "Der Herr Fuhr hat gesagt ,Mach mal’ und dann habe ich gemacht." Beim Luther-Oratorium in der Stadtpfarrkirche dirigierte sie die St. Bartl Singers und das klassische Begleitorchester der Schüler. Ohne zu zögern übernahm sie bei Jörg Fuhrs Erkrankung dessen Pflichten.

Beispiel Seniorenkantorei: Das Repertoire der Lieder für das knappe Dutzend betagter Hobbysänger reicht an dieser Mittwochsprobe von "Tag der Sonne Morgenstrahl" bis zu "In dir ist Freude".

Mehr als einmal ruft die Pianistin und Chorleiterin vom schwarzen Gemeindehaus-Flügel in beinahe komischer Verzweiflung aus: "Ich bin der einzige, der üben muss." Auch wenn sie die Klavierbegleitung meist fehlerlos "vom Blatt" spielt. Weitere Pflichttermine an diesem Tag: die Beerdigung um 15 Uhr und zwei Stunden später die Probe der Kinderkantorei.

Keine Zeit zum Shoppen

Für ausgiebige Shoppingtouren bleibt da kaum noch Zeit. "In Taipeh sind die Geschäfte 24 Stunden am Tag geöffnet, an allen sieben Tagen der Woche." Von strengen Ladenschlusszeiten hatte He vor ihrem Deutschland-Trip noch nie etwas gehört. Nach einer am Anfang etwas mühsamen Umgewöhnung sieht sie aber die Vorteile der zeitlich beschränkten Ladenöffnung à la Deutschland. "Die Menschen haben am Wochenende viel mehr Zeit für ihre Familie."

Andere Länder, andere Sitten: An die deutsche Kost hat sich Mei-Hui He längst gewöhnt. Schiffbruch hatte sie nur einmal erlitten, als sie ausgerechnet in Norddeutschland das fränkische Nationalgericht Schäufele bestellen wollte.

Tief beeindruckt war sie aber von ihrem ersten Ostergottesdienst in Deutschland: "Ich habe fast geweint, das war unglaublich im Herzen", versucht sie in nicht ganz korrekter deutscher Grammatik ihre Gefühle zu beschreiben. Es wird nicht die einzige Überraschung für sie bleiben.

FRANK HEIDLER