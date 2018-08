Volksfest in Grafenwöhr: BRK-Rücklicht zerschlagen

GRAFENWÖHR - Aus Sicht der Eschenbacher Polizei ist das diesjährige 60. Deutsch-Amerikanische Volksfest ruhig und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

Die „Flying Boots“ zeigten beim Deutsch-Amerikanischen Volksfest in Grafenwöhr, wie Line Dance geht. © Kerstin Goetzke



Die US Militär Polizei (MP) aus Vilseck, die Polizei Eschenbach mit Unterstützungskräften aus Weiden und der Polizei-Reiterstaffel aus München, der Sicherheitsdienst Pond, das BRK, die Lagerfeuerwehr und Feldjäger sorgten für die nötige Sicherheit an den drei Festtagen.

Wer mit Shuttle Bus oder Pkw das Festgelände besuchen wollte, musste sich mit einem amtlichen Ausweispapier legitimieren. Zudem wurden mitgebrachte Taschen gründlich durchsucht. Ziel war es, die Sicherheit der Besucher und der dort Beschäftigten zu gewährleisten.

Wie in den Vorjahren, betrieb die Polizei Eschenbach zusammen mit der US MP und Feldjägern vor Ort eine Festwache. Für die erforderliche Unterstützung auf deutscher Seite sorgten der Einsatzzug und Polizeihundeführer aus Weiden. Bereits zum dritten Mal wurden Reiter der Reiterstaffel des Polizeipräsidiums München eingesetzt, in diesem Jahr waren es vier Kräfte. Die Reiter standen immer wieder im Fokus von Besuchern und Fotografen.

Die polizeilichen Sachbearbeitungen beschränkten sich vor allem auf "volksfesttypische" Vorfälle. Dazu gehörten Fund- und Verlustanzeigen, Platzverweise und von Eltern getrennte Kinder.

In zwei Fällen ertappte der Sicherheitsdienst Besucher, die geringe Mengen Betäubungsmittel dabei hatten. Am Sonntag gerieten zwei Besucher in Streit. Im weiteren Verlauf versetzte ein 24-Jähriger seinem Kontrahenten mit einem Glaskrug in der Hand einen Schlag in Gesicht. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen.

Bei einer anderweitigen Streitigkeit ließ ein 24-Jähriger seine Wut an dem Rücklicht eines Einsatzfahrzeugs des BRK Grafenwöhr aus. Als er mit der Faust dagegen schlug, entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Trotz des kaputten Rücklichts versorgten die BRK Einsatzkräfte seine dabei entstandenen Schnittwunden an der Hand.

Über zwei Promille

In der Nacht zum Samstag musste ein 21-Jähriger in der Alten Amberger Straße wegen drei Körperverletzungen in Gewahrsam genommen werden. In einem Lokal schlug dieser aus bislang unbekannten Gründen zuerst einem anderen Gast mit der Faust ins Gesicht.

Anschließend flüchtete er aus dem Lokal und verpasste einer Security-Mitarbeiterin durch einen Schlag eine Platzwunde im Gesicht. Als ihn anschließend die US MP festhalten wollte, wehrte er sich und versetzte einem MP-Angehörigen wiederum einen Schlag ins Gesicht. Wegen seiner Alkoholisierung von über zwei Promille erfolgte eine Blutentnahme.

Auch die während der gesamten Festdauer vor Ort befindliche BRK- Bereitschaft Grafenwöhr zog eine positive Bilanz. Im Vergleich zu den Vorjahren waren die Einsätze in diesem Jahr weniger.

Die Einsätze umfassten insbesondere die Versorgung von leichten Schnitt- beziehungsweise Schürfwunden, Blasen und zwölf Kreislaufschwächen. Auch über 60 Insektenstiche und zwei Alkoholintoxikationen mussten versorgt werden. Zahlenmäßig wurden die Versorgungen auf insgesamt knapp 200 geschätzt.

Neben einem ständig anwesenden Notarzt besetzten täglich über ein Dutzend Freiwillige des BRK Grafenwöhr die Rettungswache am Festplatz.

