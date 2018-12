Volle Kirche beim JBK-Konzert

Bläser und Pfarrer Klamt machten die Weihnachtsgeschichte hör- und erlebbar - vor 2 Stunden

PEGNITZ - Die Weihnachtsgeschichte mal ganz anders in Szene gesetzt, hat die Jugendbergmannskapelle (JBK) am Samstagnachmittag in der Marienkirche. Verbale Unterstützung kam von Pfarrer Peter Klamt.

Es muss ja nicht automatisch alles gut sein, was die Jugendbergmannskapelle anpackt. Auch wenn Kritiker das Laienensemble in der Regel mit Lob überhäufen. Aber wenn es – so wie in diesem Fall – richtig gut war, dann sollte das auch gesagt werden. Pfarrer Klamt ging da mit gutem Beispiel voran: Bewegende Momente seien das gewesen in dieser guten Stunde, in der die Weihnachtsgeschichte auf ungewohnte Weise erzählt worden sei, lautete das Fazit des Geistlichen.

Langsam, nicht in einem Stück, sondern in Etappen – "hör- und erlebbar". Als Wechselspiel von passenden Weihnachtsliedern – zum Teil konzertan arrangiert – und eben der Lesung. So präge sie sich noch mehr ein, bringe einem noch intensiver näher, was Weihnachten eigentlich bedeute. So empfanden das auch die Musiker. "Sehr gelungen sei diese Premiere gewesen", sagte Benedikt Herlitz, Vorsitzender der Kapelle. Von der Resonanz seien er und seine Mitstreiter völlig überwältigt gewesen: "Das war einfach nur megatoll."

Nicht nur das Konzept passte, sondern auch das Niveau: Die Jugendbergmannskapelle präsentierte sich in der Marienkirche mit sämtlichen Registern bei lauten wie leisen Tönen von ihrer besten Seite. © Stefan Brand



Die Absprachen zwischen Dirigent Jürgen Kratochvill – dem Ideengeber für dieses Projekt – und Pfarrer Klamt hätten funktioniert: "Es war ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen dem Vorleser und der Kapelle", so das Urteil des Dirigenten. Die Marienkirche schaffe obendrein die passende Atmosphäre: "Sie dient als erstklassiger Klangkörper." Bei so manchem Akkord, der ein wenig nachklang, "konnte man schon Gänsehaut bekommen".

Fokus auf traditionelles Liedgut

Und wie gesagt: "Dass so viele Menschen kamen und an der Kirchentür und der Empore stehen mussten, das war einfach der absolute Wahnsinn. Mich freut es riesig, dass unser Projekt Anklang gefunden hat." Was am Ende auch der stehende Applaus in zwei Auflagen dokumentierte. Viele bekundeten, "dass das im nächsten Jahr wiederholt werden muss".

Dann allerdings mit anderen Inhalten, sagt Kratochvill. Er will damit auch traditionelles Liedgut wieder ins Bewusstsein rücken. Und damit Weihnachtslieder, die vielen Schülern heute gar nicht mehr geläufig seien.

STEFAN BRAND