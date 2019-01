Auf der Staatsstraße zwischen Betzenstein und Ottenhof in Oberfranken hat sich am Sonntagabend ein spektakulärer Unfall ereignet: Nachdem ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor, schleuderte dieser über die Straße, schanzte über einen Hügel und "landete" schließlich völlig demoliert in einem angrenzenden Feld. Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und zur Versorgung in eine Klinik gebracht.