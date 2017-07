Vollkontakt mit Publikum

PEGNITZ - Nicht mal mehr eine Woche bleibt bis zum Waldstock-Festival. Um die Vorfreude noch ein wenig anzukurbeln, stellen die Nordbayerischen Nachrichten heute die letzten Lokalhelden vor, auf die sich die Festivalfans ab Freitag am Schloßberg freuen können: The Green Apple Sea, eine Nürnberger Indie-Folk-Band. Im Interview erzählt Sänger und Gitarrist Stefan Prange, warum es sich lohnt, zum Konzert zu kommen.

Die Nürnberger Band The Green Apple Sea: Von links Frieder Gräf, Bass, Stefan Prange, Gesang und Gitarre, Wuschi a.k.a. Christian Ebert, Keys und Gesang, Lena Dobler, Gesang, Flo Kenner, Gitarre und Gesang, sowie Frank Schwab, Drums. Foto: PR



Warum wollt ihr gerade bei Waldstock spielen?

Stefan Prange: Das Waldstock ist ein Superfestival für Bands, wie wir es sind. Viele tolle lokale und regionale Bands spielen da, die die Chance bekommen, vor einem Festivalpublikum zu spielen. Perfekt für uns.

Wie würdet ihr eure Musik in wenigen Worten beschreiben?

Prange: Indiemusik der ruhigeren Gangart, beeinflusst von Folk, Country und Popmusik.

Was reizt euch mehr — große oder kleine Bühnen?

Prange: Kleine Bühnen sind für uns gut geeignet, weil es unserem Konzert gut tut, wenn wir mit dem Publikum ganz nah zusammen sind.

Wie wurdet ihr aufmerksam aufs Waldstock-Festival?

Prange: Jeder kennt das Waldstock-Festival, zu Anfang erzählen befreundete Bands davon, die bereits dort gespielt haben, dann nimmt man im Laufe der Zeit wahr, was die Veranstalter noch alles treiben an coolen Ablegern und so weiter.

Warum sollten die Besucher euer Konzert auf keinen Fall verpassen?

Prange: So oft spielen wir nicht in der Region, und man trifft uns definitiv nicht allzuoft auf Festivalbühnen an.

Seit wann gibt es eure Band?

Prange: Seit dem 24. März 1998, zirka 17 Uhr.

Was macht für euch den Charme von Festivals wie Waldstock aus?

Prange: Viel Engagement von den Veranstaltern, die oft ehrenamtlich tolle Konzerte auf die Beine stellen, treues, musikinteressiertes Stammpublikum.

Wie festivalerfahren seid ihr?

Prange: Wir haben im Laufe unserer Bandgeschichte auf vielerlei verschiedenen Festivals gespielt, von Eurosonic bis Bardentreffen, in Deutschland aber auch im Ausland.

Zu guter Letzt: Drei Dinge, die bei jedem Festival unabdingbar sind?

Prange: Drei Quadratmeter Privatsphäre, gekühlte Getränke, Publikum.

Interview: LUISA DEGENHARDT