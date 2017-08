Vollsperrung der B 2: Neun Schilder weisen den Weg

PEGNITZ - Das passiert dem Rathaus nicht so oft seit geraumer Zeit: Lob von den Bürgern. Oder in diesem Fall von den Pegnitzer Geschäftsleuten. Nicht alles lief rund mit den Umleitungen und der Beschilderung nach Beginn der Vollsperrung der B 2 zwischen dem Kreisel am WIV-Center und der Schmiedpeunt. Doch die Stadtverwaltung kümmerte sich, besserte nach. Das findet Anerkennung.

Ein Hinweisschild wurde Am Schmiedpeunt angebracht, um Autofahrer zu den Einzelhändlern zu leiten, die von der Sperrung der B2 betroffen sind. © Ralf Münch



"Also das muss man wirklich festhalten, die Stadt unterstützt uns, wo sie nur kann", sagt Martin Pepiuk, Inhaber der Intersport-Filiale Sportpoint an der Nürnberger Straße mitten im "Sperrgebiet". Auch dann, als die Sperrzone über die Heinrich-Bauer-Straße hinaus bis zur Schmiedpeunt verlängert wurde – für alle überraschend (wir berichteten).

Fanden doch potenzielle Kunden nicht so ohne Weiteres die Zufahrt zu den Läden und Geschäften in diesem Bereich. "Die Stadt reagierte sofort, es gab Besichtigungen vor Ort, um nach einer Lösung zu suchen", sagt Pepiuk.

Diese wurde gefunden: Die Geschäftsleute ließen in Absprache mit der Stadt Schilder anfertigen, die entlang der Umleitungsstrecke den Weg zu ihnen weisen. Und die mit der Straßenverkehrsordnung vereinbar sind.

Massiv betroffen

Das hatte schon einen gewissen Erfolg, so Heike Lindner-Fiedler von der Metzgerei Dörfler und Fiedler, die von der Vollsperrung massiv betroffen ist. Was natürlich nichts daran ändere, dass bei der Kundenfrequenz erhebliche Einbußen zu verzeichnen sind — "so um die 40 Prozent sind das sicher". Aber da müssten sie und ihre Kollegen nun mal durch, weil die Baustelle halt nicht zu vermeiden sei.

Ihre Kunden kommen jetzt verstärkt am Wochenende und decken sich gleich für mehrere Tage ein. "Der Dienstag und der Mittwoch sind ziemlich mau", sagt Lindner-Fiedler. Das Ganze gehe auch an den Märkten im WIV-Center nicht spurlos vorüber. Weil so mancher Auswärtige, zum Beispiel aus dem Raum Kirchenthumbach, Pegnitz im Moment meide — "die denken oft, hier herrscht Chaos, also fahren wir da gar nicht erst

hin".

Gleiches gelte für Urlauber aus der Fränkischen Schweiz, die sonst in Pegnitz ihre Einkäufe erledigen: "Das merkst du einfach." Aber der Zeitraum der Sperrung sei ja letztlich überschaubar, "das kriegen wir schon hin".

"Komplett außenrum laufen"

Dumm sei die Situation allerdings gerade für ältere Menschen aus dem Viertel, die zum Beispiel in der Alte-Post-Straße wohnen. Für die Senioren also, die normalerweise schnell zu Fuß beim Bäcker oder Metzger wären. Die müssten jetzt entweder "komplett außenrum laufen oder eben die Baustelle queren".

Was manche auch tun, das hat sie beobachtet. Dafür hat sie Verständnis. Wie auch für die Arbeiter auf der Baustelle: "Die können ja auch nicht dauernd die Barrieren beiseite schieben, um einen Übergang zu schaf-fen."

Zufrieden kann jetzt auch Margit Ponfick, Inhaberin von Lederwaren Voigt und stellvertretende Vorsitzende des Vereins Unser Pegnitz, sein. Hatte sie doch wie andere Innenstadthändler bemängelt, dass die Umleitung von der Schlossstraße über den Bahnhofsteig und den Parkplatz am ehemaligen Pep-Gelände nur höchst provisorisch ausgeschildert sei und spätestens an der Badstraße ein Ortsunkundiger nicht mehr wisse, wie er sich ins Zentrum orientieren soll. Bürgermeister Uwe Raab hatte auf Anfrage unserer Zeitung bekundet, im Schilderfundus der Stadt existierten nun mal keine offiziellen "Innenstadt"-Schilder. Nun hat die Kommune auch hier nachgebessert – und zwei anfertigen lassen. Jetzt ist das Herz der Stadt auch problemlos zu finden.

STEFAN BRAND