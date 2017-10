Vom "Amischlitten" bis zum VW Käfer

KUCHENMÜHLE - Rund um den romantisch gelegenen Gasthof Kuchenmühle im Aufseßtal hat das inzwischen elfte Treffen der Oldtimerfreunde stattgefunden. Besitzer historischer Fahrzeuge und etliche Schaulustige kamen bei bestem Wetter voll auf ihre Kosten.

Gerhard Fischer aus Lichtenfels liebt seinen Ford Mustang, der wohl über 250 PS unter der Haube hat. © Weichert



Antonia Altekrüger aus Niederfellendorf ist 21 Jahre jung und schon ein großer Fan von historischen Autos und Motorrädern. Sie ist eine von etwa 150 Oldtimer-Besitzern, die bei strahlendem Sonnenschein und fast sommerlichen Temperaturen zum inzwischen weithin bekannten Oldtimertreffen an der Kuchenmühle gekommen sind.

Altekrüger war mit ihrem roten VW Käfer mit Baujahr 1976 zum ersten Mal bei der Zusammenkunft rund um den Gasthof Kuchenmühle dabei. Erst im Juni dieses Jahres hat die junge Frau den Käfer in Bamberg von privat gekauft. Sie sei ein großer Auto- und Motorradfan und habe zuhause noch einen VW Beatle sowie einen Mercedes ML stehen, berichtet Altekrüger. Auch die zwei Motorräder von ihrem Papa fahre sie gerne. "Wenn man keinen Sport macht, macht man Motorsport", lacht die blondhaarige Frau und ist begeistert von den vielen historischen Fahrzeugen unterschiedlichster Marken — vom Trabi bis zu den großen amerikanischen "Sportschlitten".

Antonia Altekrüger aus Niederfellendorf ist auf ihren roten VW Käfer stolz. © Weichert

Über 250 Pferdestärken

Einen solchen fährt Gerhard Fischer aus Lichtenfels, der mit seinem blauen Ford Mustang mit Baujahr 1976 heuer zum zweiten Mal ins Aufseßtal gekommen ist. Den "Amischlitten" habe er schon vor 14 Jahren über Bekannte in Hamburg direkt aus Kalifornien importiert. Der Oldtimer-Fan vermutet, dass sein Mustang weit mehr als 250 Pferdestärken unter der Haube hat. Denn früher seien in Amerika die Fahrzeugpapiere oft manipuliert worden. "Wegen der hohen Kfz-Steuern", wie Fischer sagt.

Sammelt kleinere Oldtimer wie diese BMW Isetta: Benno Durant hat mit seiner Freundin in dem Kultgefährt Platz genommen, mit dem er zum Oldtimertreffen an der Kuchenmühle gesteuert ist. © Fotos: Thomas Weichert



Wie viel er für den Mustang damals bezahlt hat, will Gerhard Fischer nicht verraten. Neu habe er seinerzeit 3700 US-Dollar gekostet. Die Kuchenmühle kennt der Oldtimer-Fan schon lange als Ausflugsziel, das er zum guten Essen und zum Wandern schätze. Zum ersten Mal zu dem Treffen ist Benno Durant aus Weiglathal gefahren. Das süffige Bier aus seinem Heimatort hat er nicht dabei, wohl aber seine BMW Isetta. Kleinere Oldtimer wie diese sammelt Durant seit Mitte der 1980er Jahre.

Interessante Vorbesitzer

Neben der Isetta habe er zum Beispiel auch einen Messerschmitt Kabinenroller, erzählt der Weiglathaler. Aus Plankenfels waren wieder Monika und Helmut Wolf mit ihrem Karman Ghia mit Baujahr 1969 gekommen, den sie schon seit über 30 Jahren in ihrem Besitz haben. 44 Pferdestärken (PS) bringt der Boxermotor des Karmans an Leistung unter der Haube. Dieser Motortyp wurde auch in den VW Käfern eingebaut. Allerdings sieht der Karman wie ein schnittiger Sportwagen aus. Gehört hatte er einst einer Schauspielerin, die bei den Luisenburgfestspielen bei Wunsiedel auftrat. Noch heute steht die Berufsbezeichnung Schauspielerin im Fahrzeugbrief.

"Hier ist es immer sehr gemütlich, und man trifft Gleichgesinnte zum Austausch", resümiert Monika Wolf, die mit ihrem Mann Helmut schon Stammgast bei den Oldtimertreffen an der Kuchenmühle ist. Herrlich sei gerade die Herbstlaubfärbung und man könne bei der Kuchenmühle gut spazieren gehen, schwärmt Monika Wolf bei einem Stück Käsesahnetorte und einer Tasse Kaffee.

Freunde mitgebracht

Erstmals mitgebracht haben die Wolfs ihre Freunde Marianne und Ludwig Poike aus Obernsees. Poike fährt einen grünen Audi 100 Coupe S mit Baujahr 1970 und 115 PS. Vor 30 Jahren hat er den Wagen erstanden; gefahren hatte ihn laut Papieren einst ein Pfarrer aus Bamberg.

Der Audi war sogar schon einmal ausgebrannt, doch Poike hat ihn wieder komplett aufgebaut und restauriert. Vor vier Jahren habe er mit seinem Audi sogar am letzten Bergrennen in Stadtsteinach teilgenommen, berichtet Poike und erklärt: "Das war ein wahnsinniges Erlebnis."

