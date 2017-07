Vom armen Gesellen zum Fabrikanten

"Kleiner historischer Kreis" veröffentlicht Geschichte der KSB von Ewald Raschke - 07.07.2017 21:28 Uhr

PEGNITZ - Die Gruppe nennt sich bescheiden "Kleiner historischer Kreis", leistet aber Großes bei der Erforschung der Pegnitzer Heimatgeschichte. Ein Hauptanliegen ist die Sicherung und Veröffentlichung historischen Materials.

Historisches Bild von der Eisengießerei und Maschinenfabrik Pegnitzhütte. Foto: NN-Archiv



Die Anfänge des "KHK" liegen im Jahr 2008, als sich die "Urväter" Heinz Hertel, Klaus Honisch, Helmut Strobel und Peter Wenzel intensiver mit der Pegnitzer Chronik beschäftigten. Später kamen der Bergwerks-Experte Jörg Wettengel, Richard Wächter und der Stadt-Archivar Andreas Bayerlein hinzu.

Für den ersten Kraftakt sorgte der jetzige Stadtheimatpfleger Helmut Strobel, der in seinem Wissensdurst die 850-seitige Chronik von Heinrich Bauer nicht nur von vorn bis hinten gelesen, sondern auch noch Wort für Wort abgeschrieben hat. Heinz Hertel und Michael Hochgesang ist es zu verdanken, dass dieses Werk inzwischen komplett im Internet nachzulesen ist, samt digitaler Suchfunktion.

Damit nicht genug: Im Veldensteiner Forst wurde der 900 Jahre alte Sankt-Otto-Stuhl gefunden, das Karstwunder Wasserberg von 90 Kubikmetern Schlamm befreit, Pegnitzer Luftschutzkeller wurden erforscht und der Wasserlehrpfad durch die Stadt dokumentiert.

Interessante Veröffentlichungen kamen hinzu: Mit dem Büchlein "Fundgrube Veldensteiner Forst – Herzogswald" gingen Peter Wenzel, Heinz Hertel und Richard Wächter auf Spurensuche nach Erzgruben, Meiler und Eisenverhüttungsstellen. In einem weiteren Heft lüften sie Geheimnisse aus dem Dreiländereck im Veldensteiner Forst.

Ganz aktuell findet sich auf der Homepage eine Dokumentation des Studiendirektors im Ruhestand Ewald Raschke über die Geschichte der KSB, in der er einst eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolvierte, ehe er über den "Zweiten Bildungsweg" Wirtschafts- und Erziehungswissenschaften studierte und danach an Bayreuther Schulen unterrichtete.

Er schildert die Geschichte des Johann Andreas Paul Hilpert, eines armen Nürnberger Rotgießergesellen aus dem damaligen Vorort Schweinau, der es mit einem Vermögen von lediglich 50 Gulden in der Zeit der industriellen Revolution bis zum Großunternehmer gebracht hat.

Als die stürmische Entwicklung des Betriebs die Expansionsmöglichkeiten in Nürnberg sprengte, wurde in Pegnitz die erst kurz vorher neu erbaute Firma F. C. Merkel erworben. Ausschlaggebend waren der geringe Kaufpreis von nur zehn Prozent der Baukosten, die verkehrsgünstige Lage am Bahnhof und die um 25 Prozent billigeren Arbeitskräfte in der Region. Die Folgen sind bekannt: Die Amag und die spätere KSB wurden zum Motor der Stadtentwicklung.

Mag diese Standortentscheidung noch Zufall gewesen sein, so trug die Stadt später doch viel dazu bei, den Konzern in Pegnitz zu halten, nicht nur durch den Bau der Guyancourtbrücke.

Solche Chancen sind rar. Deshalb sah sich Hans Hümmer jüngst im Stadtrat zur Frage genötigt, ob die Verwaltung der Anregung aus dem "Räuberstübl" gefolgt sei und Verhandlungen mit dem Kranhersteller Faun aufgenommen habe, der in Lauf an seine Grenzen stößt und im Industriegebiet Neudorf-West ein riesiges Grundstück besitzt.

Die Antwort des amtierenden Vizebürgermeisters Wolfgang Nierhoff war ernüchternd: "Wir werden das notieren". Nach gesteigertem Interesse sieht das nicht aus.

KHK im Internet: www.khk-pegnitz.de

ISI REINL