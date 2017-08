Vom Blut im Schuh und der atemberaubenden Gegend

Lisa Wirth schneidet bei der Berglauf-Weltmeisterschaft als beste Deutsche ab — Danach hat sie den Muskelkater ihres Lebens - vor 11 Minuten

BETZENSTEIN - "Es war ein unglaubliches Erlebnis und einfach gigantisch", sagt die Betzensteinerin Lisa Wirth über ihren Start bei der Weltmeisterschaft im Berglaufen in Premana in Italien.

Die Betzensteinerin Lisa Wirth war bei der Weltmeisterschaft im Berglauf in Italien die beste deutsche Teilnehmerin. Von insgesamt 64 Sportlerinnen landete sie auf dem 18. Platz. © Wirth



Die Betzensteinerin Lisa Wirth war bei der Weltmeisterschaft im Berglauf in Italien die beste deutsche Teilnehmerin. Von insgesamt 64 Sportlerinnen landete sie auf dem 18. Platz. Foto: Wirth



Lisa Wirth ist begeistert von der Eröffnungszeremonie, dem Wettkampf, dem Publikum, der Stimmung, der Athletenabschlussfeier und der ganzen atemberaubenden Gegend überhaupt. Und nicht nur sie darf begeistert sein, sondern auch alle ihre Fans, die ihr die Daumen gedrückt hatten. Und das scheint auch etwas geholfen zu haben.

Eine Stunde, zehn Minuten

Denn: Als einzige des Deutschen Teams kam sie unter die besten 20. Auch keine Männer der Deutschen Nationalmannschaft haben das geschafft. Bei den Frauen waren 64 Teilnehmerinnen bei der Weltmeisterschaft dabei und Lisa Wirth erreichte den 18. Platz. In 1:10:30 Stunden erreichte sie nach 13,5 Kilometern bergauf und bergab das Ziel. "Der Rundkurs war knallhart und sehr anspruchsvoll. Mit steilen Steigungen und Gefällen, teilweise um die 30 Prozent und wechselnder Bodenbeschaffenheit", erzählt sie.

Oder wie der Berglaufberater des Deutschen Leichtathletikverbands Kurt König sagt: "Eine beinharte Strecke." Während der erste Kilometer noch mit einer humanen Steigung durch die Stadt ging, wechselte die Strecke. Es ging über Stufen, Steine, Wiesen und Pfade. Gibt man auf You Tube "World Mountain Running Championship Premana 2017 Virtual Tour speed up" bei der Suche ein, dann sieht man ein virtuelles Video, dass die Strecke zeigt.

Video mit der Strecke

Und sieht man sich das Video an, tun einem dabei schon alleine vom zusehen die Knochen weh und es setzt Schnappatmung ein. "Ich hab‘ ziemlich argen Muskelkater. So einen hatte ich noch nie. Ich tue mich momentan schwer, eine Treppe runter zu laufen. Neben dem Muskelkater meines Lebens habe ich mir auch noch zwei blutige Zehennägel erlaufen", sagt Wirth. "In nächster Zeit ist jetzt erstmal Erholung angesagt." Das beinahe tägliche Training, das sie im Vorfeld absolviert hatte, muss jetzt erst einmal ausfallen, die Muskeln, und auch die Zehennägel, brauchen jetzt Erholung.

Auf der Geraden, egal ob auf der Straße oder auf der Bahn, zu laufen, wäre schon entspannter, als sich erst einmal drei Kilometer mit 430 Höhenmetern nach oben, und anschließend wieder drei Kilometer nach unten zu quälen, und das zweimal hintereinander. "Aber", so die Athletin "das Schöne daran ist, dass sich die Gegend immer wieder ändert. Man blickt zur Seite und plötzlich sieht man ein atemberaubendes Bergpanorama". Sie schaut nie nach oben. Sonst würde man vermutlich verzweifeln, wenn man sieht, dass die Steigung überhaupt kein Ende mehr nehmen will. Man schaut nur auf den Boden, damit man wegen des wechselnden Untergrunds nicht stolpert, wissend, dass man von jemanden, ein paar Meter dahinter, verfolgt wird. Oder man schaut eben ab und zu mal zur Seite, wenn die Zeit dafür da ist. Und Zeit ist bei einer Weltmeisterschaft grundsätzlich Mangelware.

Viele Sportler steigen auf der Strecke aus, weil sie einfach am Ende ihrer Kräfte sind. Und viele werden, nachdem sie am Ziel angekommen sind, im Sanitätszelt versorgt. "Noch bevor ich gestartet bin, sah ich, wie Sportler ankamen und reihenweise von Sanitätern versorgt werden mussten." Wirth blieb das erspart.

Schmerzen in den Knochen

Zwar taten ihr alle Knochen weh und vor allem die Oberschenkelmuskulatur schmerzte, aber ans Aufgeben dachte sie nie. "Nach einiger Zeit bergauf, und dann wieder bergab, spielt es keine Rolle mehr, wie sehr die Beine schmerzen. Dann läuft der Schmerz die ganze Zeit mit. Die hören eh nicht mehr auf. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es schon egal." Dann geht es, wie sie sagt, nur noch darum, mental durchzuhalten. Sich auf das Ziel zu konzentrieren — körperliche Befindlichkeiten müssen ausgeblendet werden. "Als ich schließlich bereits das Ziel vor Augen hatte, durch die Zielbögen gelaufen bin und von den ganzen Menschen an der Straße angefeuert wurde, war ich überglücklich. Dann gibt man sein letztes Körnchen. Man wird dann von dem Publikum ins Ziel getragen", erklärt die Sportlerin.

Im Ziel angekommen, merkte sie schließlich doch, welchen Tribut die Strecke von dem Körper gefordert hatte. Als eine Frau ihr den Chip, der zur Zeiterfassung genutzt wird, abgenommen hatte, musste sie sich an der Dame erst einmal festhalten. Denn Wirth war ein wenig schummrig vor Augen. "Ich bin getaumelt und wusste gar nicht mehr so richtig, wohin", erinnert sie sich.

Noch weitere Ziele

Hatte sie selbst überhaupt damit gerechnet, bei ihrer ersten Weltmeisterschaft solch einen Platz zu machen? "Nicht wirklich. Aber bei der Streckenbesichtigung im Vorfeld wusste ich, dass mir der Kurs gut liegen würde, da vor allem die Bergabpassagen unseren Wanderungen in den Bergen ähnelten." Geht es nach ihr, würde sie sich das alles im nächsten Jahr noch einmal antun. Beispielsweise bei der Weltmeisterschaft im Bergauflauf in Andorra oder bei der Europameisterschaft im Bergauf-Bergablauf in Mazedonien. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie sich wieder aufgrund ihrer Leistungen für das Deutsche Team qualifiziert. "Ich wäre natürlich sofort dabei", schwärmt die 26-jährige Sportlerin.

Lisa Wirth ist übrigens noch auf der Suche nach Sponsoren, die Lust haben, sie finanziell oder mit kleinen Sachleistungen im Sport zu unterstützen. "Das Training ist sehr zeitaufwendig", sagt sie und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "außerdem bin ich ja auch noch Studentin."

RALF MÜNCH