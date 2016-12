Immobiliendeal: Die Stadt Pegnitz will den früheren Trockauer Gasthof Herlitz kaufen. Das Ziel: Die Einrichtung eines Dorfladens. Der Stadtrat hat sich entschieden, dass die Kommune von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht. Das sich dahinter aber mächtig Zündstoff verbirgt, war im Januar noch nicht absehbar. Aber schon im März kommt es zu ersten Schwierigkeiten: Die Insolvenzberaterin lässt prüfen, ob die Stadt Pegnitz überhaupt ein Vorkaufsrecht hat. Der Grund: Der Gasthof war schon vor dem Stadtratsbeschluss an eine Immobilienfirma verkauft worden. © Ralf Münch

