Vom Chef- zum Hausarzt: Praxis am Grünhof wächst

Roland Hofmann steigt bei Mediziner Peter Schindler in Auerbach ein - vor 1 Stunde

AUERBACH - Gut Ding will Weile haben. Davon kann Roland Hofmann ein Lied singen. Drei Monate nach dem Ausscheiden des früheren Chefarztes aus der St.-Johannes-Klinik startet der 55-Jährige am 2. Oktober in der Gemeinschaftspraxis am Grünhof nochmal durch. Dabei kann er auf eine langjährige Erfahrung als Geriater, Internist und Notfallarzt zurückgreifen.

Roland Hofmann wird ab 2. Oktober das Team im Ärztehaus am Grünhof verstärken. Die Drs. Roswitha und Peter Schindler treten dafür kürzer. © Brigitte Grüner



Roland Hofmann wird ab 2. Oktober das Team im Ärztehaus am Grünhof verstärken. Die Drs. Roswitha und Peter Schindler treten dafür kürzer. Foto: Brigitte Grüner



Es war schon seit längerem vermutet worden, dass Hofmann in die Praxis von Peter Schindler eintreten wird. Am 13. September wurden die berühmten Nägel mit Köpfen gemacht. In einer sogenannten Zulassungssitzung mit Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) wurde die Genehmigung für den Wechsel vom Krankenhaus- zum Hausarzt erteilt.

"Die KVB war wirklich entgegenkommend und hat uns keinerlei Steine in den Weg gelegt", freut sich der Wahl-Auerbacher. Auch der Dachverband der Ärzte ist sich wohl bewusst, dass die Versorgung durch Hausärzte auf dem Land zunehmend schwieriger wird. In Hofmanns Fall kommt hinzu, dass in Sachen Arztsitze alles beim Alten bleibt. Hofmann übernimmt je einen halben Sitz von Roswitha und Peter Schindler. Das Ehepaar ist inzwischen über 60 Jahre alt und möchte entsprechend kürzer treten.

"An der Gesamtzahl der Sitze im Raum Auerbach ändert sich nichts", so Hofmann. Dr. Anja Lindel wird als Medizinerin ebenfalls in der Gemeinschaftspraxis tätig sein. Begeistert ist Roland Hofmann vom Equipment und Team der Praxis. Viele engagierte Mitarbeiter würden dort zusammenhelfen. Darunter sind einige Arzthelferinnen, die Hausbesuche machen und sich eigenverantwortlich um medizinische Tests, wie Blutgerinnung oder Blutzucker, kümmern.

30 Jahre in Klinik

Sehr gut ausgestattet sei die Praxis auch mit medizinischen Geräten. Ob EDV, Ultraschall, Lungenfunktionstest, Sonographie, Langzeit-EKG oder mehr: Verschiedene Untersuchungen und entsprechende Diagnosen sind dort möglich. Hofmann, der 30 Berufsjahre in diversen Kliniken verbracht hat, ist sehr zufrieden mit dem Vorhandenen. Er kann viele Leistungen anbieten, die er früher im Krankenhaus durchgeführt hat.

Was allerdings nicht mehr möglich sein wird, ist Endoskopie, Koloskopie und das Setzen von Herzschrittmachern. Diese Geräte dürfen niedergelassene Hausärzte nicht implantieren oder kontrollieren; niedergelassene Fachärzte für Kardiologie dagegen schon. Seit Herbst 2016 – als sein langjähriger Kollege eine andere Stelle angetreten hat, dachte Roland Hofmann darüber nach, sich aus dem Krankenhausdienst zurückzuziehen. Mindestens jedes zweite Wochenende Dienst erschwerten Planungen mit der Familie.

Der Kontakt mit der Praxis Schindler besteht schon seit Jahren, da Hofmann dort auch schon Urlaubsvertretung gemacht hat. Für den Mediziner hätte es noch Alternativen gegeben: "Im Ärzteblatt werden Monat für Monat viele Stellen angeboten", sagt Hofmann im NN-Gespräch. Immer wieder sei er auch von "Kopfgeldjägern" angerufen worden. Er hätte gut bezahlte Posten in Sachsen-Anhalt annehmen können. Er bleibe aber lieber in Auerbach, wo die Familie seit 1990 lebt. Er kenne hier viele Patienten, Ehefrau Andrea arbeitet am Ort und auch die Kinder seien gerne da.

Ein neuer Lebensabschnitt

Am kommenden Donnerstag wird sich Hofmann offiziell dem Team der Gemeinschaftspraxis vorstellen. Erste Patienten haben bereits einen Termin in seiner Sprechstunde, die ab 2. Oktober läuft. Nach einem Vierteljahr zuhause freut sich Hofmann auf die neue Herausforderung. Er habe lange Radtouren gemacht, sich daheim handwerklich betätigt und die Zulassung als niedergelassener Arzt vorbereitet. "Es wird ein neuer Lebensabschnitt, aber die Tätigkeit bleibt in etwa die gleiche. Ich freue mich darauf."

BRIGITTE GRÜNER