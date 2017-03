Naturfreunde schätzen diese Adresse als untrügerischen Gradmesser für den bevorstehenden Frühling: In der Tat scheint der Winter verloren zu haben, wenn man die seit einigen Tagen wieder schneeweiß blühenden Märzenbecher-Bestände in den besonders geschützten Laubmischwäldern rund um den Pegnitzer Ortsteil Kosbrunn betrachtet. Flächendeckend bieten dort abertausende von Blüten an den Steilhängen ein bezauberndes Bild. Nicht umsonst ist die Landschaft dort unter besonderen Schutz gestellt. Ziel ist es, die Vielfalt der wertgebenden Habitatstrukturen mit ihren lebensraumtypischen Pflanzen und Tieren zu erhalten.

Am Mittwochmorgen kam es in der Gesamtschule in Hollfeld zu einem Unfall mit einem chemischen Stoff. Ein Lehrer musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Gebäude wurde evakuiert und der Schulbetrieb wurde eingestellt.