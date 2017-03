Vom Püttlachsee zur Hängeseilbrücke

Trotz des Booms im Tourismus muss die Fränkische Schweiz über neue Attraktionen nachdenken - 24.03.2017 18:18 Uhr

Der Tourismus in der Fränkischen Schweiz boomt, nicht zuletzt wegen einer Großbaustelle am Bahnhof in Forchheim und einer permanent ausgebuchten Justizschule in Pegnitz, deren Übernachtungszahlen in die Statistik einfließen. Deshalb tun die Verantwortlichen gut daran, immer wieder nach neuen Attraktionen Ausschau zu halten.

Hängeseilbrücken, wie hier über die Geierlay-Schlucht im Hunsrück, sind aktuell der touristische Renner. Auch im Frankenwald ist eine geplant. © Thomas Frey (dpa)



Eine Chance wurde vor langer Zeit vergeben: Auf den Tag genau vor 40 Jahren haben der Landkreis sowie die Städte Pegnitz und Pottenstein über einen Zweckverband die Weichen für den Bau des Püttlachspeichers gestellt. Das 80 Hektar umfassende Projekt sollte dem Hochwasserschutz dienen und dazu autobahnnah ein latentes Defizit im Fremdenverkehr beheben, den bis heute beklagten Mangel an Wasserflächen.

Geplant waren Anlegeplätze für Boote, Campingplätze, Badebuchten, Liegewiesen, Spielplätze und an den Hängen rundherum mehrere Skilifte. Der damalige Landrat Dr. Josef Kohut: „Wenn man keine Alpen und kein Meer hat, dann müssen Landschaftsschutz und Tourismus Hand in Hand gehen, so wie es am Fichtelsee schon funktioniert.“ Damit konterte er Einwände des Pegnitzer Forstamtsleiters Helmut Elßmann, ein Rummelplatz sei mit Naturschutz nicht vereinbar.

Anfangs befürwortete sogar der Bund Naturschutz dieses Projekt, was ihn aber nicht hinderte, später vehement dagegen anzukämpfen. Als der Widerstand mit einem Bombenanschlag auf das Haus des Pottensteiner Bürgermeisters terroristische Züge annahm und der spätere Landrat Dr. Klaus-Günter Dietel unter Personenschutz gestellt werden musste, wurde das Projekt aufgegeben. Heute trauern ihm viele nach, auch in Püttlach selbst.

Realisierungschancen gibt es keine mehr, die damals vollen Fördertöpfe sind ausgelöffelt. Weil solche bodennahen Projekte aus Naturschutzgründen kaum mehr durchzusetzen sind, orientiert sich der Fremdenverkehr immer mehr auf den Luftraum, Hochseilgärten und Kletterparks künden auch in der Fränkischen Schweiz davon.

Woanders denkt man aber in ganz anderen Dimensionen. Wurde die 360 Meter lange Geierlay-Hängebrücke für Wanderer im Hunsrück 2015 noch belächelt, so ist sie mit 350.000 Besuchern jährlich längst zur Touristenattraktion geworden. Deshalb haben die Bürger von Rottweil jetzt für den Bau einer 950 Meter langen Drahtseilbrücke über das Neckartal votiert. Der nahe Frankenwald will das weiter toppen mit zwei Hängebrücken von zusammen 1,2 Kilometern Länge hoch über dem Höllental bei Lichtenberg.

Pegnitz hat auch schon mal in die Höhe gedacht mit einem Wanderweg, der über die Hausdächer im Zentrum führen sollte. Mit den Großprojekten indes kann man nicht konkurrieren, legen doch dort Sponsoren bis zu sechs Millionen Euro auf den Tisch. Rund um den Schloßberg gibt es solche nicht, die gescheiterten Bemühungen um einen PPP-Ersatz, ein Fachmarktzentrum oder ein Stadiondach beweisen es.

ISI REINL