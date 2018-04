Vom "Rama dama" zum Müll-Walking

POTTENSTEIN - "Rama dama" ist derzeit allerorten angesagt. Auf der einen Seite eine höchst lobenswerte Initiative von freiwilligen Helfern, auf der anderen Seite eine traurige Angelegenheit. Unverständlich, dass solche Aktionen nötig sind, um das eigene Umfeld lebenswert zu erhalten.

"Null Abfall" ist für 2018 das Ziel auf Burg Fleckenstein in den französischen Vogesen. © Reinl



Einmal im Jahr in der Flur aufzuräumen macht Sinn, wird doch allein durch den Wind viel verblasen. Doch was die ehrenamtlichen Müllsammler bei ihren Aktionen finden, deutet auf kriminelle Abfallbeseitigung.

Bei "Zamm geht‘s" in Plech etwa tauchten im Gestrüpp unter anderem ein halb zersetztes Federbett samt Matratze, ein rostiges Metallfass und sogar eine historische Bierflasche der Vereinigten Brauereien Plech auf, die es seit 1946 nicht mehr gibt. Hätte sie der unbekannte Entsorger dem Heimatforscher Heinz Stark angeboten, so hätte dieser frohlockt und im Internet wäre damit bei Bierkennern sicher ein stattlicher Betrag zu erlösen gewesen.

In Pottenstein haben die Verantwortlichen aus früheren Erfahrungen heuer sogar zwei Aktionstage eingeplant, um den herumliegenden Müll in Gräben, an Waldwegen, Rastplätzen und Sitzbänken einzusammeln. Die Mitglieder der teilnehmenden Vereine konnten kaum glauben, was alles gefunden wurde: Insgesamt kamen zwölf Säcke mit Flaschen, Plastiktüten sowie alten Traktor- und Autoreifen zusammen. Damit nicht genug: Gestern gingen noch einmal 80 Kinder der Graf-Botho-Schule auf Tour; auch sie sind mit Sicherheit fündig geworden.

Eigentlich ist das alles zum Verzweifeln. Trotzdem gibt es immer wieder neue Initiativen. So haben jetzt zwei Freundinnen im Goldkronacher Ortsteil Nemmersdorf ihre gemeinsamen Nordic Walking-Touren in Müll-Walking umbenannt. Diese Variante sei sogar noch viel gesünder als das reine Laufen, weil man sich alle paar Meter bücken und mit zunehmender Strecke einen immer schwereren Sack voller Unrat mitschleppen müsse. Sie sind von ihrer Idee so überzeugt, dass sie sogar einen Verein gründen wollen.

Müllberg steil wie eine Burg

Dass der Müll gar ein grenzüberschreitendes Problem ist, wird dem Urlauber auf Burg Fleckenstein in den Vogesen deutlich vor Augen geführt. Dort haben sie hochgerechnet, dass sich der Müll, den die jährlich 150 000 Besucher auf den Picknickplätzen hinterlassen, rein rechnerisch auf zwei Türme gestapelt, genauso hoch ist wie die steil aufragende Burg. Kein Wunder, dass die Gemeinde einen eindringlichen Appell herausgegeben hat: "Unser Ziel für 2018 = Null Abfall. Wir sollten uns die Mühe machen, die in den Rucksäcken mitgebrachten Sachen wieder mitzunehmen, um sie zu sortieren und zu trennen. Ändern wir unsere Gewohnheiten und denken so verantwortungsvoll mit."

Das Wirtschaftsband A 9 – Fränkische Schweiz informierte sich vor Jahren in der französischen Region über richtungsweisende Modelle in der interkommunalen Zusammenarbeit, vom gemeinsamen Maschineneinsatz bei Bauhöfen über zentrale Gewerbegebiete bis hin zur Konzentration auf wenige Stützpunktfeuerwehren.

Vielleicht sollten beide Gebietskörperschaften noch einmal aufeinander zugehen und einen Wettbewerb ins Leben rufen: Wo bleibt weniger Müll liegen, auf Burg Fleckenstein oder auf der Pottensteiner Erlebnismeile? Einen kleinen Vorteil haben wir den Franzosen im jüngsten Urlaub schon verschafft: Wir haben unseren Abfall wieder mitgenommen – bis nach Hause.

