Vom Zechenhaus blieben nur Balken und die Uhr

Vor genau 25 Jahren musste zentrales gebäude des Bergwerks KSB-Zufahrt weichen

PEGNITZ - Das Zechenhaus des ehemaligen Bergwerks „Kleiner Johannes“, eines der letzten Relikte der Pegnitzer Bergbautradition, fiel vor genau 25 Jahren der Abrissbirne zum Opfer. Demnächst wird in unmittelbarer Umgebung auch noch ein Werkstattgebäude, das jahrelang dem THW als Domizil diente, einem KSB-Parkplatz weichen müssen.

Bereits im Herbst 1991 hatte die Folienfirma Neuschnell das historische Zechenhaus geräumt, so dass die KSB als Besitzer bei der Stadt einen Abbruchantrag stellen konnte. Der stattliche Bau musste damals Planungen für eine neue Werkszufahrt weichen, mit der der Lieferverkehr über die neu gebaute Guyancourtbrücke direkt auf das Firmengelände gelangen konnte, ohne erst durch die Stadt fahren zu müssen.

Das Zechenhaus des ehemaligen Bergwerks „Kleiner Johannes“, eines der letzten Relikte der Pegnitzer Bergbautradition, fiel vor genau 25 Jahren der Abrissbirne zum Opfer. Bereits im Herbst 1991 hatte die Folienfirma Neuschnell das historische Gebäude geräumt, so dass die KSB als Besitzer bei der Stadt einen Abbruchantrag stellen konnte. Der stattliche Bau musste Planungen für eine neue Werkszufahrt weichen, mit der der Lieferverkehr über die neu gebaute Guyancourtbrücke direkt auf das Firmengelände gelangen konnte, ohne erst durch die Stadt fahren zu müssen. Damit das Kapitel Bergbau nicht ganz in Vergessenheit gerät, hat sich die Stadt damals verzierte Balken, die jetzt ein Denkmal in der Lohesiedlung prägen, die Wetterfahne und die Turmuhr gesichert. Ein Erhalt des Gebäudes sei wirtschaftlich nicht zuvertreten gewesen, hieß es.