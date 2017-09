Von 145.000-Euro-BMW blieb nur ein Schrotthaufen

Junger Bayreuther verlor bei Regen mitten in Bayreuth Herrschaft über fabrikneues Auto - vor 3 Minuten

BAYREUTH - Seinen 145.000 Euro teuren, fabrikneuen BMW hat ein Bayreuther am Donnerstag kurz vor Mitternacht mitten in Bayreuth zu Schrott gefahren. Er war mit dem Boliden wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und an einer Sandsteinmauer in die Höhe katapultiert worden.

Am Donnerstag, kurz nach 23 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Bayreuther mit einem fabrikneuen BMW 7er den Wittelsbacherring von der Universitätsstraße kommend stadteinwärts. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein leistungsstarkes Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst ein Verkehrszeichen, bevor er an einer Sandsteintreppe hochkatapultiert wurde und anschließend gegen eine Sandsteinmauer prallte, wo die Fahrt endete.

Der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt ins Klinikum eingeliefert. Von dem 145.000 Euro teuren BMW blieb nur ein Schrotthaufen übrig, andere Verkehrsteilnehmer wurden zum Glück nicht gefährdet.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/506-2130 zu melden.

