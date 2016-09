Von Auto erfasst: Pegnitzer Kradfahrer stirbt bei Pottenstein

29-Jähriger geriet wohl auf die Gegenfahrbahn - Hintergründe unklar - vor 2 Stunden

POTTENSTEIN - Plötzlich fuhr er auf die Gegenfahrbahn: Ein Motorradfahrer verunglückte am Samstagabend bei Pottenstein (Landkreis Bayreuth) schwer. Noch am Unfallort erlag der 29-jährige Pegnitzer seinen Verletzungen.

Er geriet auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von einem Auto erfasst: Ein Motorradfahrer starb am Samstagabend im Landkreis Bayreuth. © News5/Fricke



Gegen 18 Uhr fuhr der 29-Jährige mit einem KTM-Motorrad von Pegnitz in Richtung Pottenstein. Unmittelbar nach der Ortschaft Elbersberg verlor er im Auslauf einer S-Kurve offenbar die Kontrolle über seine Maschine - und wurde auf der Gegenfahrbahn von einem Mercedes frontal erfasst.

Für den 29-Jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät: Er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Warum der aus Pegnitz stammende Mann die Kontrolle verlor, soll jetzt ein Sachverständiger klären. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth ist in die Ermittlungen eingebunden.

Die Straße von Pegnitz nach Pottenstein blieb gut dreieinhalb Stunden gesperrt, gegen 21.15 Uhr wurde sie für den Verkehr wieder freigegeben.

tl