Von Bauernfünfern und Motorrädern in Plech

"Red-Backed-Farm-Fivers" haben sich aus Liebe zu Bikes gegründet - 21.12.2016 12:00 Uhr

PLECH - Zum Ende des Jahres und der Serie „Plecher G‘schichtla“ geben die NN nochmal Vollgas und blicken auf den mobilsten Verein der Gemeinde, die heuer 750 Jahre erste urkundliche Erwähnung feiert(e).

Die Vorreiter der Red-Backed-Farm-Fivers: Alois Kreuzer, Hans Heisinger, Hans Ertel (Eckstein), Hans Ertel (Schreiner), Hans Eichenmüller, Heinz Schmidt, Artur Schmidt, Lorenz Raps, Gottlieb Büttner, Leonhard Heisinger, Andreas Leißner, Klaus Fleischer und Walter Deinzer (von links) präsentierten sich kurz nach der Gründung des MSC Ortsvereins zum Gruppenfoto. © privat



Seit über einem halben Jahrhundert treffen sich Motorsportfreunde. Offiziell nennen sie sich Motorsportclub (MSC) im ADAC. Und seit über einem halben Jahrhundert prägen sie zusammen mit vielen anderen Vereinen das Leben in der Gemeinde: Faschingsball, Ostersuchfahrt, Vorträge und Karttraining sind wohl die größten Projekte des Vereins. Damit es mit Events anderer Veranstalter keine Überschneidungen gibt, hat der MSC vor vielen Jahren die Jahresterminbesprechung initiiert, die bis heute das Zusammenleben koordiniert, erklärt Herbert Mahnel, der kürzlich seinen 90. Geburtstag feierte und 34 Jahre lang Vorsitzender war.

Dem ADAC beigetreten

Gegründet wurde der MSC 1953 von einigen jungen Männern, die Zweiräder fuhren. Zwei Jahre später folgte der Beitritt in den ADAC. „Zu dieser Zeit gab es so gut wie in jedem Haushalt ein Motorrad“, erinnert sich Mahnel. Sie fanden nicht nur im Alltag ihre Verwendung, sondern auch in sportlicher Hinsicht: Zum Beispiel bei Geschicklichkeitsturnieren in der „Häza-Wiesen“ hinter dem ehemaligen Gasthaus Weißes Lamm oder bei Hindernisfahrten. Hinzu kamen Orientierungs- und Bildersuchfahrten — die Vorgänger der mittlerweile legendären Ostersuchtouren. Mit der Zeit schafften sich mehr und mehr MSC-Mitglieder Autos an und bis Anfang der 1980er schrumpfte die Zahl der Zweiradbesitzer. Deshalb schlossen sich 1984 die Red-Backed-Farm-Fivers zusammen. „Unser Name heißt frei übersetzt rotbackerte Bauernfünfer“, sagt Harald Heisinger, der das Amt des Vorsitzenden vor zehn Jahren von Mahnel übernommen hat. „Wir waren ein paar Kumpels, so um die 18 Jahre alt, die Motorrad fahren wollten und dem MSC beigetreten sind.“ Eine besondere Bedeutung hat der Name nicht — er ist im Spaß entstanden. Die Zweiradfans haben über viele Jahre mehrtägige Ausflüge unternommen, doch inzwischen haben sich die „Bauernfünfer“ zerstreut. „Damals waren wir jung, jetzt haben wir feste Arbeitszeiten, Familie und andere Lebensmittelpunkte. Da ist es nicht mehr so einfach, länger wegzufahren“, bedauert Heisinger.

Der Brand der selbstgebauten Vereinshütte im Falter vor zwei Jahrzehnten habe damit nichts zu tun, meint er. Denn nach dem Wiederaufbau wird diese wieder verwendet: Beim Wintergrillen treffen sich die Vereinsmitglieder dort und bei der Ostersuchfahrt ist dort auch eine Station. Außerdem nutzen die jungen Kartfahrer sie hin und wieder zu Vereinsfeiern. Beim Bauhof hat der Verein außerdem zwei Garagen für ihre Fahrzeuge. Unter anderem befindet sich darin die jüngste Anschaffung des MSC: Ein Geländemotorrad.

KERSTIN GOETZKE