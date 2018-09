Von Betzenstein bis Haidmühle: Handwerkerzug mit Roß und Reiter

"Mit Gruß und Jubel": Drei Kutschen und 80 Leute ziehen durch die Region - vor 1 Stunde

PEGNITZ/CREUSSEN - Mit "Gruß und Jubel" kündigt der Bund der Selbständigen (BdS) Creußen die Neuauflage des Handels- und Handwerkerzugs für Samstag, 8. September, an.

Viel Begeisterung hatte der mittelalterliche Kutschentross ausgelöst, der vor zehn Jahren zum Stadtjubiläum von Creußen durch die Region gezogen war. Nun wird es am Samstag eine Neuauflage im kleineren Format geben. © Klaus Trenz



Viel Begeisterung hatte der mittelalterliche Kutschentross ausgelöst, der vor zehn Jahren zum Stadtjubiläum von Creußen durch die Region gezogen war. Nun wird es am Samstag eine Neuauflage im kleineren Format geben. Foto: Klaus Trenz



Damals machte sich anlässlich des 650-jährigen Stadtjubiläums von Creußen ein Zug mit 13 Pferdewagen, Roß und Reiter und rund 140 mittelalterlich gekleideten Teilnehmern auf von Nürnberg nach Creußen, der Zug sorgte auf seinem Weg und auf seinen Stationen für großes Aufsehen und für viel Begeisterung bei Zuschauern und Mitwirkenden, die immerhin vier Tage lang unterwegs waren. Das war 2008. "Nach zehn Jahren ist das ein Anlass für uns, noch mal so ein Ding zu machen", sagt Robert Raimund, Ortsverbandsvorsitzender des BdS Creußen. Man möchte die guten Erinnerungen daran aufleben lassen.

Eigentlich sei am Anfang nur eine Art Abendfeier geplant gewesen, so Raimund. "Aber es nahm wieder seine Bahn." Nach einer Zusammenkunft mit den BdS-Mitgliedern stand am Ende eine Wiederholung des Handels- und Handwerkerzugs im kleineren Format und mit verkürzter Streckenführung. Bis dato wird sich der Zug aus drei Kutschen, etwa 15 Reitern und rund 80 Teilnehmern zusammensetzen. Noch bis Freitag können sich weitere Händler und Handwerker per Anmeldung im Internet (www.hhz2018.de) anmelden. "Wenn sie mittelalterlich gewandet" sind, gibt Raimund als einzige Bedingung an.

Der Zug wird sich um 10 Uhr vom Freibad Betzenstein aus, auf den Weg durch den Veldensteiner Forst über Horlach und Pegnitz machen. Ziel ist der Reiterhof Haidmühle. Dass die Wahl auf Betzenstein als Ausgangspunkt gewählt worden ist, hat einen einfachen Grund. "Die Betzensteiner haben uns vor zehn Jahren am gebührendsten empfangen" sagt Raimund. Also in der Tat mit "Gruß und Jubel". Außerdem stehe man dem BdS in Betzenstein sehr nahe. Dieser will den Zug auch entsprechend mit einem Spektakel losschicken. Noch vor dem Start soll es ein Zielschießen mit einem nachgebauten Katapult geben durch "Ritter Wirnt von Gräfenberg".

"Unsere Teilnehmer freuen sich auf eine Wiederholung", sagt Raimund. Was auch auf die Nachfolgeerscheinungen des Zugs vor zehn Jahren beruht. Damals sei auch die noch junge Ilek-Aktionsgemeinschaft Wirtschaftsband A9/Fränkische Schweiz im Mittelpunkt gestanden. Die Gemeinden, durch die man zog – von Gräfenberg bis Creußen – sollten durch diese Aktion näher zusammenrücken. Netzwerke sollten geknüpft und mit Leben gefüllt werden. "Das hat funktioniert", erinnert sich Raimund gern: "Wir pflegen immer noch Kontakte."

Ankunft gegen 16 Uhr

Etwa 22 Kilometer werden es sein, wenn der Zug am Samstag gegen 16 Uhr in der Haidmühle ankommt, wo ab 19 Uhr ein Festabend mit Musik und offenem Ende geplant ist. Alle etwa fünf Kilometer sind Verpflegungsstationen aufgebaut, in Horlach kehrt man ein und auch durch Nemschenreuth und die Innenstadt von Pegnitz wird man ziehen. Eine genaue Zeit, wann der Zug in Pegnitz sein wird, kann Raimund nicht sagen. So zwischen 14.30 und 15.30 Uhr wird es wohl sein. In Haidmühle wird ebenfalls wieder das Katapult des mysteriösen Ritters vorgeführt.

Ein Buch des bereits verstorbenen Klaus Häring über den Handels- und Handwerkerzug soll wieder aufgelegt und um den aktuellen Zug erweitert werden.

Info: Am Handels- und Handwerkerzug kann jeder teilnehmen, entweder schon in Betzenstein oder erst in Haidmühle. Die Anmeldung kann auch telefonisch bei Robert Raimund, Telefon (0 92 09) 91 63 28, oder bei Dieter Gräbner. Telefon (0 92 70) 9146 13, vorgenommen werden. Eine Anmeldung ist deshalb sinnvoll, um zum Beispiel Kutschenplätze planen zu können oder Essen vorzubestellen. Zudem gibt es einen kostenlosen Bustransfer ab 8 Uhr ab dem Rathaus in Creußen und um 8.30 Uhr ab Haidmühle nach Betzenstein.

KLAUS TRENZ