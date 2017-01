Von Bronn nach Nürnberg und zurück

BRONN/NÜRNBERG - Eine besondere Beziehung hat Pfarrer Hannes Ostermayer auch mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem Weggang noch zu Bronn und der Fränkischen Schweiz.

Vera und Hannes Ostermayer freuen sich auf ihren gemeinsamen Ruhestand, um dann wieder mehr Zeit in der alten Heimat Bronn zu verbringen. © privat



Von 1986 bis 1994 war der Pfarrer in Bronn und Pottenstein tätig. Nach insgesamt fast 20 Jahren Dienst in Oberfranken – er machte mit seiner Frau Vera auch Station in Kulmbach und Bayreuth – zogen die beiden zurück in ihre mittelfränkische Heimat nach Nürnberg. Dort ist Hannes Ostermayer nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden; begleitet von einigen Gottesdienstbesuchern aus Bronn.

Bis heute hat das Pfarrer-Ehepaar Kontakt zur ihrer früheren Kirchengemeinde. Sie sind noch öfter in Bronn zu Besuch, die örtliche Schreinerei hat sogar Möbel für ihre Ruhestandswohnung gefertigt. Jetzt, wo Ostermayer in Rente ist, will er sich seinen Hobbys Musik, Sport und Kabarett widmen. Ebenso wie dem Wandern. „Als wir in Bronn und Pottenstein waren, hatten wir nicht viel Zeit für Wanderungen. Der Beruf ging halt vor und die Kinder waren noch klein. Natürlich sind wir einige Male durch das schöne Klumpertal oder am Fuchsweg gelaufen. Jetzt hoffen wir, als begeisterte Pilgerfreunde, unter anderem das Püttlachtal und andere schöne Wege in der Fränkischen Schweiz erkunden zu können“, sagt der 63-Jährige im NN-Gespräch.

Seine Zeit in Bronn war so knapp, weil sich die Gemeinde in „Aufbruchstimmung“ befand, wie der Vater von zwei erwachsenen Kindern rückblickend sagt. Der Kindergarten ist gebaut und eingerichtet und die Pfarrscheune ist zum Gemeindehaus umgebaut worden — in den acht Jahren hat sich viel getan. „Es war für uns ein Geschenk, als junges Pfarrer-Ehepaar in Bronn und Pottenstein wohnen und arbeiten zu können, wir haben dort quasi das Handwerkszeug für Pfarrer auf dem Dorf gelernt. Das hat uns für unseren Beruf geprägt.“ Mit der Gemeinde sei es ein gutes sowie unkompliziertes Miteinander gewesen. Zurückziehen wird das Paar aber nicht in die alte Heimat, sondern es bleibt im Nürnberger Ortsteil Wöhrd wohnen. Aber die Besuche dort sollen wieder mehr werden.

Vor der Rente war Hannes Ostermayer erster Pfarrer in der Nürnberger Gemeinde St. Bartholomäus. Eins der Projekte, das ihm in dieser Zeit am Herzen lag, war die Wöhrder Kirchweih, die er mit einem Verein für die nächsten fünf Jahre gerettet und aufgewertet hat. Zur gleichen Zeit wie in Pegnitz soll so an den 24. August, den Gedenktag des Patrons St. Bartholomäus, erinnert werden. Herausforderungen gab es für den Ruheständler reichlich: Als 2003 von der Landeskirche neue Sparzwänge verordnet worden sind, nahm der Pfarrer die Konfirmanden-Eltern an die Hand, organisierte Stammtische und gewann mehr und mehr Ehrenamtliche. Statt zu jammern, packte er an: Er etablierte einen offenen Treff, einen Bibelkreis und setzte auch in der Kirchenmusik neue Akzente.

Ganz zur Ruhe setzt er sich aber nicht: Die bereits gut eingespielte Ökumene mit anderen Kirchengemeinden in der Noris setzt der gebürtige Nürnberger ebenso fort wie die Eine-Welt-Arbeit und den Lauftreff.

Bevor er nach Nürnberg-Wöhrd kam, war er sechs Jahre lang Studierendenpfarrer in Bayreuth, seine Frau Vera hatte eine Stelle an der Uni. Anfang der 2000er zog es die beiden zurück in die mittelfränkische Heimat: Vera wurde Touristen-Seelsorgerin und organisierte Führungen in der Nürnberger Lorenz-Kirche. Ende Juni geht auch sie in den Ruhestand. Bis dahin pendelt sie in die Kirchengemeinde St. Paul in Fürth, wo sie dann von ihrem Mann in der Konfirmanden-Arbeit unterstützt wird.

„So überbrücken wir die Zeit gemeinsam, bis wir dann zum Wandern in die Fränkische Schweiz und in die alte Heimat Bronn aufbrechen“, so der Pfarrer in Rente.

