Von der Deutschen Telekom im Stich gelassen

Gemeinde Kirchahorn ist in ihrem Container-Provisorium vom Telefonnetz abgeschnitten — Es herrscht Verzweiflung - vor 1 Stunde

KIRCHAHORN - Wer im Moment in der Gemeindeverwaltung in Kirchahorn einen Personalausweis oder einen Reisepass beantragen oder verlängern will, schaut in die Röhre. Denn das Rathaus ist von der Außenwelt abgeschnitten. Bis auf die zentrale Nummer funktioniert kein Telefonanschluss mehr. Und Internet? Keine Chance. Das geht jetzt seit eineinhalb Wochen so. Bei den Mitarbeitern liegen so langsam die Nerven blank. Und der Ärger über die Telekom wächst.

„Alles ist auf dem neuesten Stand“, sagt er: Dietmar Linhardt am Server der Rathausverwaltung. Foto: Stefan Brand



Dort schiebt man die Schuld auf die Telefonanlage der Kommune. Die sei nicht für die vielen darüber genutzten Nummern ausgelegt, so Pressesprecherin Sandra Rohrbach. Und: „Unser technischer Service steht mit der Gemeinde bereits im Austausch, um das Problem zu lösen.“ Für Dietmar Linhardt ist das Unsinn. Er ist nicht nur der Kämmerer, sondern kümmert sich auch um die technischen Belange in der Notunterkunft neben dem Kindergarten. Bekanntlich musste die Verwaltung in ein Containerdorf umziehen, weil das alte Rathaus mit Schadstoffen belastet ist.

Aus kommunikationstechnischer Sicht konnte von einer Notlösung jedoch keine Rede sein, so Linhardt. „Bisher hat ja alles reibungslos funktioniert.“ Und er lobt die Bauabteilung der Telekom: „Zu der haben wir einen direkten Draht, die Techniker haben immer erstklassige Arbeit geleistet.“ Im März wurde gegraben, dann zwei Masten aufgestellt, dann „einfach von unserer alten Adresse Kirchahorn 11 auf unseren neuen Standort umgeklemmt“ — noch bevor die Container angeliefert wurden.

Auf die Vertriebsabteilung der Telekom sind Linhardt und Bürgermeister Gerd Hofmann weniger gut zu sprechen. Weil in deren System mit Blick auf den Umzug der Verwaltung ein Umbuchungsauftrag gelistet war. Diese Umbuchung wurde nun vollzogen. Zum Leidwesen der Ahorntaler waren aber keine Steckplätze, im Fachjargon Boards, freigeschaltet. „Der Techniker sagt uns, das sei ruckzuck erledigt, wenn er solche Plätze zur Verfügung hätte“, so Linhardt. Hat er aber nicht. So warten die genervten Mitarbeiter im Container-Rathaus verzweifelt auf eine Lösung. Kontakt mit der Telekom bestehe, sagt Linhardt, „aber meistens muss ich da hinterherrufen“.Mehrere erfolglose Gespräche gab es mit Nürnberg. Inzwischen liegt die Sache bei der Telekom-Zentrale in Bonn. Was noch nichts gebracht hat.

Hofmann klagt, man fühle sich im Stich gelassen. Linhardt versteht die Welt nicht mehr: „Die Anlage ist auf dem neuesten Stand, sie ist IP-fähig, die ISDN-Phase haben wir schon hinter uns gelassen.“ Auch mit Blick auf die Sicherheit gebe es keinen Nachholbedarf. Die Gemeinde Ahorntal hängt am Behördennetz des Landkreises.

Kommune ist Geschäftskunde

Damit sei die Kommune letztlich ein Geschäftskunde. Und da reagiere die Telekom in der Regel schneller. Nicht so in diesem Fall. So ist die Gemeindeverwaltung seit 9. Juni mehr oder minder handlungsunfähig. Mails von außen werden abgewiesen, die Mitarbeiter können auch keine versenden. Passanträge? Fehlanzeige. Als Kämmerer hat Linhardt noch ein Problem: „Ich müsste am Haushaltsentwurf kleine Änderungen vornehmen.“ Doch dazu müsste er erst einmal ins Internet kommen. Das ärgert Linhardt: „Wir sind sowieso schon die letzte Gemeinde im Landkreis, was den Haushalt angeht.“ Um so mehr hoffen er und seine Kollegen, dass die Telekom endlich handelt.

STEFAN BRAND