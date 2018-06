Von der Euphorie der WM 2006 ist nichts geblieben

Anbietern von Public-Viewing-Übertragungen schmeckt das Vorrunden-Ausscheiden der Deutschen überhaupt nicht - vor 20 Minuten

PEGNITZ - Gelitten haben alle deutschen Fußballfans nach dem historischen WM-Ausscheiden gegen Südkorea. Doch für die Anbieter von Live-Übertragungen und Public-Viewing war es noch einmal besonders bitter. Ein Wort machte dort die Runde, und das hieß: Minusgeschäft.

„Als Wirtin und Gastronomin tut es mir natürlich weh, weil ich einen Haufen Geld investiert habe“, sagt Schlossberg-Biergarten-Wirtin Foteini Batzaka (Dritte von rechts) zum WM-Aus der deutschen Elf. © Hans-Jochen Schauer



„Als Wirtin und Gastronomin tut es mir natürlich weh, weil ich einen Haufen Geld investiert habe“, sagt Schlossberg-Biergarten-Wirtin Foteini Batzaka (Dritte von rechts) zum WM-Aus der deutschen Elf. Foto: Hans-Jochen Schauer



Wenn ein Italiener der deutschen Fußballnationalmannschaft die Daumen drückt, dann ist das auf den ersten Blick schon ein bisschen kurios, schließlich kann man bei der "Squadra Azzurra", der italienischen Nationalmannschaft, auch von so etwas wie einem fußballerischen Erzfeind der Deutschen sprechen.

Bei der WM 2006 erstickte ein gewisser Fabio Grosso die Euphorie auf Deutschlands Fanmeilen mit seinem Tor in der Verlängerung im Keim, bei der EM 2012 war es schließlich Mario Balotelli, der Joachim Löw und seinem Team den fußballerischen K.o. versetzt hatte.

Daumendrücken für die Italiener gibt es also ziemlich selten. Und umgekehrt ebenso. Gianni Pascale drückte den Deutschen gegen Südkorea trotzdem die Daumen, denn für den Betreiber der Ristobar Café Venezia in Auerbach sind Siege der deutschen Mannschaft ein gewinnbringendes Geschäft. Beim Public-Viewing ist die Bar gut gefüllt, der Umsatz steigt.

"Minusgeschäft, ganz klar", sagt Pascale deshalb auch sofort, als er erklären soll, was dieses historische Debakel für sein Geschäft bedeutet. Pascale relativiert dann aber doch ein bisschen, will doch nicht von einem Minusgeschäft sprechen. "Ein Plus ist es aber auch nicht wirklich. Auf 50 WM-Spiele hinaus gerechnet ist es schon Geld, das nebenbei hängenbleibt, sagt Pascale. Die Fernseher hat er jedenfalls nicht abgebaut, die WM wird weiterhin übertragen, aber: Das Scheitern des Zugpferdes Deutschland schmerzt. Gerade die Gastronomie. "Natürlich war bei Deutschlandspielen immer am meisten los", sagt Pascale. Das Auftaktspiel gleich zu Beginn sei am besten besucht gewesen, sagt Pascale, der seit 14 Jahren Live-Spiele überträgt.

"Als Wirtin tut es mir weh"

"In den letzten Jahren ist das Interesse für Public-Viewing schon ein bisschen zurückgegangen, außer vielleicht für das Halbfinale oder das Finale vor vier Jahren. Aber während der Gruppenphase sind es deutlich weniger Interessierte geworden Die Euphorie von 2006 gibt es nicht mehr", sagt Pascale. Jene Euphorie, die das ganze Land seinerzeit stolz und glücklich gemacht hatte. Und infolgedessen das gemeinsame Schauen sozusagen institutionalisiert wurde.

Im Biergarten am Schlossberg wollten die knapp 250 Gäste dieses WM-Feeling von 2006 noch einmal mit hinüber retten ins Jahr 2018. Doch Zeiten ändern sich. Und die Hoffnung wich nach Toren von Young-Gwon Kim und Heung-Min Son in der Nachspielzeit Ernüchterung. Nicht zuletzt auch bei der Betreiberin des Biergartens, Foteini Batzaka. "Als Wirtin und Gastronomin tut es mir natürlich weh, weil ich einen Haufen Geld investiert habe", sagt Batzaka, die für einen Monat zwei XXL-Fernseher ausgeliehen hatte, für die sie Miete zahlen muss. "Und die Gema kostet auch sehr viel Geld." Knapp 300 Euro muss sie dafür bezahlen.

Investitionen, die sich für sie durch das Scheitern der Deutschen aber nicht ausgezahlt haben. Eigentlich sei nur zweimal so wirklich etwas los gewesen, sagt Batzaka. "Am Samstag beim Schweden-Spiel war das Wetter dann nicht so besonders, an den zwei anderen Tagen mit deutscher Beteiligung war aber gut was los", sagt Batzaka, die aber festhalten muss: "Für uns hat es sich nicht gelohnt. Ich bin auf Kosten sitzen geblieben, denn die Leute interessieren sich einfach mehr für Deutschland."

Deutschland-Flagge abgehängt

Die anderen WM-Spiele will sie aber auch übertragen. Die Geräte seien ja schließlich für den ganzen Monat gemietet. "Und vielleicht interessiert sich ja noch der ein oder andere für die anderen Begegnungen", sagt Batzaka. Besucherzahlen wie bei den Deutschlandspielen wird es allerdings nicht mehr geben. "Da müssen wir uns etwas einfallen lassen", sagt sie.

Nimmt man den Nationalspielern solch eine Niederlage als Gastronomin also sogar übel? "Nein", sagt Batzaka, "Fußball ist ein Spiel. Es ist Risiko dabei, das ist ganz normal. Nicht nur ich, sondern ganz Deutschland hat sich geärgert, dass man als amtierender Weltmeister gegen Südkorea rausfliegt."

So sieht das auch Gianni Pascale. Er hat auch schon die große XXL-Deutschlandflagge abgehängt. Die WM-Spuren der Deutschen verschwinden also auch hier.

MICHA SCHNEIDER