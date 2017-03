Von der Rastanlage Pegnitz direkt ins Gefängnis

PEGNITZ - Mit einem ungültigen Führerschein, gestohlenen Kennzeichen und mit zwei Haftfehlen gesucht, war ein 39-jähriger Italiener auf der Autobahn unterwegs. An der Rastanlage Pegnitz beendete die Polizei seine Fahrt.

Eine Streife der Verkehrspolizei hielt den schwarzen Honda am Sonntagabend an der Rastanlage Fränkische Schweiz an. Hier stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichenschilder aus Luxemburg gestohlen waren. Der Führerschein des Italieners hatte in Deutschland keine Gültigkeit. Zudem lagen gegen den 39-Jährigen zwei Haftbefehle vor.

Da er die Geldstrafen hierfür in Höhe von 1300 Euro nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Polizisten in die Justizvollzugsanstalt. Die Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichendiebstahls werden ihm dorthin nachgesandt.

