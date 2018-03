Von der Straße abgekommen: Autofahrer schwer verletzt

Unfallursache noch unklar - auch mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt - vor 9 Minuten

BAYREUTH - Ein schwerer Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagabend in Bayreuth: Ein Autofahrer war in einer Kurve von der Straße abgekommen.

Am frühen Donnerstagabend befuhr ein Mann die Brandenburger Straße in Bayreuth, als er mit seinem Renault in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen riss eine Laterne und einen Zaun um und prallte zudem gegen mehrere abgestellte Autos.

Der Fahrzeuglenker erlitt hierbei schwere Verletzungen, andere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

