Acht beteiligte Fahrzeuge, mehrere Verletzte, 150.000 Euro Schaden: Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw am Dienstagvormittag sind in dem entstandenen Rückstau auf der A9 bei Pegnitz mehrere Autos ineinander gefahren.

Schon kurz nach der Schließung des Milchhofs Pegnitz zum Jahreswechsel 1992/93 begann die Demontage der teilweise hochmodernen Anlagen. Arbeiter bauten vor 25 Jahren mit schwerem Gerät und riesigen Kränen die Maschinen in Pegnitz aus, ehe sie mit Schwertransporten in die Käserei Bayreuth transportiert wurden, mit der die Molkerei fusioniert hatte. Damit wurde der Milchhof Bayreuth-Kemnath zu einem der größten Käseproduzenten in ganz Bayern.