Eine nicht eingeschaltete Ampelanlage verursachte am frühen Freitagmorgen einen Crash in Bayreuth. Ein Mercedes wollte nach links abbiegen und übersah dabei einen Suzuki. Die Autos kollidierten im Kreuzungsbereich frontal miteinander.

In der Nacht zum Freitag und am frühen Morgen ist Sturm "Thomas" heftig über Franken hinweggefegt. Die Böen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde waren für ein Windrad bei Laubersreuth einfach zu viel. Die Rotorblätter hielten nicht stand und knickten einfach ab.

Heutzutage kann man die Faschingsbälle im Raum Pegnitz an zwei Händen abzählen. Vor 40 Jahren war es noch ganz anders: Da gingen im ASV-Heim, in der Glückauf-Gaststätte, im Fliegerheim am Kellerberg, im Kolb-Saal oder im "Fränkischen Hof" heiße Feten über die Bühne, ja sogar im Hallenbad und in der Turnhalle wurde gefeiert. Veranstalter waren der ASV oder der EVP, aber auch die Reiter sowie das Gymnasium. Sogar einen Polizeifasching hat es gegeben.