Von Waischenfeld bis nach Ebermannstadt

"Schlüsselberger Weg" soll künftig beide Orte verbinden und auf Wirken des Adelsgeschlechtes hinweisen

WAISCHENFELD - Ein kommunenübergreifendes Projekt steht in den Startlöchern: Der Promille- oder auch "Schlüsselberger Weg", der von Waischenfeld bis nach Ebermannstadt führen soll. Ob es eine Leader-Förderung für das Projekt gibt steht zwar noch aus, doch die Ideen sind schon konkret.

Scherzhaft gibt es den Promilleweg in Waischenfeld bereits: Die Flaschen und das Schild befinden sich auf einer privaten Grundstückszufahrt. Unter dem Arbeitstitel „Promilleweg“ wird aber tatsächlich an einer Route gearbeitet, die von Waischenfeld bis Ebermannstadt führen und nach Willen von Bürgermeister Edmund Pirkelmann und Ideengeber besser „Schlüsselberger Weg“ heißen soll. Foto: Dieter Köchel



Zehn Jahre lang hatte Peter Froeschmann ein dickes Buch über die Fränkische Schweiz beim Familien-Osterfest in Haselbrunn dabei. Und immer wieder mit nach Hause genommen, denn in all den Jahren kam er nie zum Lesen. Ein verregnetes Osterfest gab ihm schließlich die Zeit dafür. "Ich habe erfahren, wer die Schlüsselberger sind und dass sie in der ganzen Fränkischen Schweiz gelebt haben. Und dann hab ich mir gedacht, man könnte einen ,Schlüsselberger Weg‘ machen", sagt der Münchberger. Das war im Jahr 2013. Mit seiner Idee ging er zu Waischenfelds Bürgermeister Edmung Pirkelmann. Dort stieß er auf offene Ohren. "Wir haben gesagt, das ist eine gute Idee", so Pirkelmann.

Der Name "Schlüsselberger Weg" wäre insofern passend, als sich entlang der Route nach Ebermannstadt einige Burgen der Schlüsselberger befanden oder befinden — zum Beispiel die Pulvermühle, Burg Neideck, aber auch Burg Waischenfeld. Diese Anlage war laut Pirkelmann eine der mächtigsten der Schlüsselberger in der Fränkischen Schweiz.

Nicht so viel hält Pirkelmann von einer Bezeichnung als "Promilleweg", die ebenfalls im Gespräch ist. Denn auf der Route liegen einige Brauereien und Brennereien. "Mit dem Begriff Promille muss man aufpassen, dass das keinen negativen Beigeschmack bekommt", sagt der Rathauschef.

Erst Rad- dann Themenweg

Laut Froeschmann wäre der Weg 26 Kilometer lang, entlang führen würde er an der Straße im Tal. Doch bevor das Projekt konkret werden kann, muss der Radweg von Waischenfeld bis Doos gebaut werden, und von Doos bis Behringersmühle. Ein Projekt, das sich in die Länge zieht. Die anderen Teilstrecken, zum Beispiel von Muggendorf nach Ebermannstadt, sind schon vorhanden. "Wenn der Radweg von Waischenfeld nach Behringersmühle fertig ist, kann man von Bayreuth nach Passau durchfahren", so Pirkelmann. Doch erst wenn die Strecke fertig ist, kann man sich mit einer einheitlichen Beschilderung beschäftigen. "Wir hoffen, dass das nächstes Jahr fertig ist. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben."

Ideen für die Beschilderung hätte Pirkelmann schon: Im Bauhof lagert das Schlüsselberger Wappen, das man in eine Infotafel einsetzen könnte. Flankierend zum Weg könnte er sich vorstellen, dass Interessierte der Historie über Edelstahllautsprecher lauschen können.

Alle Gemeinden haben bereits die Beschlüsse gefasst, dass sie den Themenweg wollen und dafür auch Eigenmittel aufwenden würden. Doch noch steht aus, ob es eine Förderung aus dem EU-Leader-Programm gibt. Unter anderem darum soll es bei einem Treffen der beteiligten Gemeinden — Waischenfeld, Wiesenttal, Gößweinstein und Ebermannstadt —, des Ideengebers und Kulturreferent Toni Eckert in Ebermannstadt am Mittwoch, 30. August, gehen. Thema wird dann auch sein, welche Gemeinde sich wie finanziell beteiligt.

Vor diesem Termin will Toni Eckert, Kulturreferent des Landkreises Forchheim, noch keine Wasserstandsmeldung abgeben. Er betreut das Projekt und hat sich selbst schon ausführlich mit der Geschichte der Schlüsselberger beschäftigt. Peter Froeschmann hofft indes, dass der Themenweg bald kommt.

