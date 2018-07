Von wegen träge: Pegnitz zeigt sich in Feierlaune

PEGNITZ - Besser hätten es sich weder die Pegnitzer noch die Organisatoren von der Stadt wünschen können: Sonne satt und Temperaturen um die 25 Grad Celsius beim diesjährigen Marktplatzfest. 2017 hatte das völlig anders ausgesehen.

Kaum ein freier Platz war am Samstagnachmittag auf dem Pegnitzer Marktplatz noch zu bekommen. Bei sommerlichen Temperaturen genossen die zahlreichen Gäste kühle Getränke und entspannte Musik. © Ralf Münch



Während vergangenes Jahr die wenigen Besucher des Marktplatzfestes am Abend bei nur sieben Grad und Nieselregen zitterten, brauchten sie heuer nicht mal eine Jacke. So konnten alle zufrieden sein, auch wenn das Fest der Vereine am Sonntag ausfiel. Zum einen hatten sich kaum Vereine angemeldet, zum anderen war die Fußball-WM dazwischen gekommen.

Auftakt mit der Jugendkapelle

Hans-Ulrich Warber, Organisator seitens der Stadtverwaltung, zog ein durchweg positives Fazit: "Bereits am Freitagabend hatten wir einen sehr guten Besucherzuspruch. Unser Konzept, dass wir das Marktplatzfest am Samstag um 17 Uhr mit der Jugendbergmannskapelle eröffnet und die Bands dann um 20 Uhr mit ihrem Programm begonnen haben, ging voll auf." Damit meint er, dass es um 17 Uhr kaum noch freie Plätze auf dem Bänken am Marktplatz gab; die Leute waren in der Stimmung, entspannt etwas zu trinken.

Und ähnlich sah es in der Rosengasse oder beim Schweinemarkt aus, wo ebenfalls Bands kräftig spielten. "Ob es irgendwelche Handgreiflichkeiten gab, kann ich nicht beurteilen", resümierte Waber. "Aber an mich wurde von der Polizei nichts herangetragen".

Es heißt ja immer, dass die Pegnitzer sich mit dem Feiern manchmal etwas schwer tun. Beim Marktplatzfest war das anders. Vielleicht lag es am Wetter, vielleicht an der entspannten Musik, dass sich viele bei sommerlichen Temperaturen noch bis ein Uhr morgens in der Stadt aufhielten.

