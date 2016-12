Vor 15 Jahren: Schneechaos sorgt für Megastau bei Pegnitz

150 Kilometer Stau auf A9 - Notunterkünfte in Turnhallen werden eingerichtet - vor 7 Stunden

PEGNITZ - Es ist der 22. Dezember 2001. Kurz vor Heiligabend stürzt Tief Laurin Deutschland in eine Schneekatastrophe. Auf der A9 bei Bayreuth herrscht Ausnahmezustand. Glätte und Schneemassen sorgen in Franken für einen Rekordstau von etwa 150 Kilometern. Autofahrer werden von Rettungskräften mit Suppe und warmen Getränken versorgt.

Auf bis zu 150 Kilometern Länge stauten sich die Fahrzeuge auf der Autobahn und das über 16 Stunden lang durch eine eiskalte Nacht. © Schauer (Archiv)



Aus diesem Gefängnis gibt es kein Entrinnen. Die Menschen sitzen hilflos in ihren Autos und Führerhäusern und starren teilnahmslos durch die Scheiben. Seit Freitagabend sind rund 60 000 Männer, Frauen und Kinder auf der Autobahn zwischen Hormersdorf und der Landesgrenze gefangen. Nichts geht mehr.

Am Samstag früh um 6.15 Uhr lösen Stadt und Landkreis Bayreuth Katastrophenalarm aus. Nun rücken auch die Feuerwehren aus, um den Winterdienst, das Rote Kreuz, den ASB und das THW zu unterstützen.

Samstag, 9.24 Uhr: Auf dem Parkplatz der Christian-Sammet-Hauptschule in der Lohesiedlung treffen heiße Wiener und Semmeln ein. Auch Zitronentee und Toilettenpapier werden aufgeladen – es kann losgehen. Zwei Fahrzeuge mit sieben Mann und einer Frau setzen sich in Richtung Autobahn in Bewegung: Hartwig Steger mit Tochter Sandra und Sohn Stefan, Andreas Mahlert, Jochen Ansorge, Jochen Hoffmann, Michael Schindler sowie Oliver Hammerl.

Ihre Arbeit: die seit Stunden festsitzenden Menschen mit Essen und Trinken versorgen, Gassen für Räumfahrzeuge frei machen, steckengebliebene Fahrzeuge befreien und den Verkehr auszuleiten. Sie kommen nicht weit. Schon bei der Einfahrt auf die Ostseite der Rastanlage Fränkische Schweiz blockiert ein Sattelzug die Fahrspur zur A9; der Schnee muss weggeschaufelt werden.

Die Rastanlage: Fluchtpunkt für jene Glücklichen, die hier die Nacht zum Samstag verbringen konnten. Sie konnten sich im Inneren der Raststätte aufwärmen, etwas essen oder trinken. Die rote Signalfarbe der Feuerwehr ist für viele ein Hoffnungsschimmer. Sollte es bald wieder losgehen?

Zu denen, die hier die bitterkalte Nacht im Auto verbracht haben, gehören auch Marzena und Jan Brachmann. Das Ehepaar ist am Freitag um 14 Uhr in Messkirch in Baden-Württemberg gestartet und landet gegen 23 Uhr auf der Rastanlage. Seither heißt es warten. Rund 700 Kilometer nach Oberschlesien liegen noch vor ihnen. Sie wollen wissen, ob die Autobahn bald wieder befahrbar ist. Doch niemand kann ihnen eine Antwort geben.

Steffen Strobl hat Glück gehabt. Er hat noch ein Zimmer im ausgebuchten Motel erwischt. Zwar hat ihm der Zwangsaufenthalt 100 Mark gekostet, „dafür habe ich gut geschlafen“, sagt er. Sein Ziel ist Haßleben bei Templin. Er raucht eine Zigarette und nimmt's mit Humor: „Was will man machen?“

Die Pegnitzer Feuerwehrleute haben inzwischen stehende Fahrzeuge auf der Zufahrt zur Autobahn wegbekommen. Ein knirschendes Geräusch ist zu hören, das immer lauter wird. Ein Schneepflug nähert sich auf der linken Spur. Sofort sind die Lebensgeister bei einigen Autofahrern wieder da. Sie wittern ihre Chance. Motoren heulen auf, das Gaspedal wird durchgedrückt.

Waghalsige Manöver

Fünf, sechs Verrückte jagen die Drehzahlen ihrer Motoren hoch, setzen zu waghalsigen Überholmanövern an, um sich hinter dem Räumfahrzeug einzureihen. Sie spekulieren auf freie Fahrt. Doch sie werden enttäuscht: Schon nach wenigen hundert Metern verlässt der Schneepflug über eine Notausfahrt die A9, denn zwischen Pegnitz und Trockau gibt es auch für sie kein Weiterkommen.

Auf der Standspur steht ein Pkw mit offener Motorhaube. Ein junger Mann aus Torgau hat Probleme mit seinem Kühler. Die beiden Feuerwehrfahrzeuge geben Geleitschutz, damit er seinen Wagen wegfahren kann. „Oh, jetzt ist Feierabend“, meint Jochen Hoffmann. Ab den Körbeldorfer Felsen steht eine Blechschlange, die eine Weiterfahrt fast unmöglich macht.

Jochen Ansorge versucht, die mittlere Spur zu nehmen. Seine Kameraden steigen ab, sprechen die Wagenlenker an, damit sie ihre Fahrzeuge ein bisschen nach links oder rechts bewegen. Mitten in diesem Knäuel halten sie an: Würstchen- und Teeausgabe.

Sächsische Gemütlichkeit

Sofort bildet sich eine Menschentraube. Dankbar nehmen die steifgefrorenen und übernächtigten Reisenden die Gaben entgegen. Darunter eine Gruppe junger Männer aus Dresden, die sich trotz der Strapazen die Wiener gutgelaunt schmecken lassen – sächsische Gemütlichkeit im Schneechaos. Irgendwann kämen sie schon nach Hause, sagen sie – dabei sind sie schon seit 16 Stunden unterwegs.

Die Nacht über standen sie auf Höhe der Rastanlage Fränkische Schweiz/Pegnitz. Weil sie nahezu kein Benzin mehr hatten – wie viele der Katastrophen-Opfer–, haben sie an der Tankstelle Treibstoff in Plastikflaschen, deren Hälse sie abgeschnitten haben, gefüllt und in den leeren Tank des Wagens geschüttet.

Jetzt gibt es nur noch trockene Brötchen, aber auch die werden gern angenommen. „Wollt ihr Plätzchen?“ fragt eine Frau die Feuerwehrleute. „Behaltet sie sie selber, ihr braucht sie noch“, witzelt einer der Helfer. Für Hartwig Steger wird es immer schwieriger, sein Löschfahrzeug durch die schmale Gasse zu lenken. „Jetzt ist Schluss“, sagt er. Aber er schafft es aufgrund seiner Fahrkünste dennoch, sich bis zur Anschlussstelle Trockau durchzuwinden.

Fahrbahn gesperrt

Dort sperrt die Feuerwehr alle drei Spuren und leitet den Verkehr aus, obwohl die Fahrbahn schnee- und eisfrei ist. Am Sophienberg, wenige Kilomter nördlich, ballt sich nämlich erneut alles zusammen. Die Einsatzleitung will vermeiden, dass der Stau dort noch länger wird. Der Fahrer eines Lebensmitteltransporters will seine Ketten abmontieren. Andreas Mahlert lässt eine Blockade nicht zu, rät dem Mann in verschärftem Ton, auf den Hof der Autobahnmeisterei Trockau zu fahren.

Weiter geht es Richtung Sophienberg. Auf der Standspur steht ein Lkw mit Anhänger. „Das THW hat mich in der Nacht rübergezogen, seither ist hier niemand mehr aufgetaucht“, meint der Brummifahrer. Für die Feuerwehr ist der Fall kein Problem. Das Gefährt wird aus dem Schneehaufen geschleppt. Und weiter geht es zum Stau vor dem Sophienberg.

Es ist mittlerweile 13 Uhr. Die Stimmung der Eingeschlossenen wird gereizter. Es fallen heftige Worte. Den Autofahrer ist es unverständlich, dass es immer noch nicht gelungen ist, die Fahrbahn zu räumen. Manche sind seit einem Tag unterwegs und haben gerademal 200 Kilometer zurückgelegt. Ein LkW-Fahrer sagt empört: „Ich bin ständig in Skandinavien unterwegs, so etwas habe ich dort noch nie erlebt. Sobald es dort schneit, wird kompromisslos geräumt und gesalzen.“

Tee ist lauwarm

Die Feuerwehrleute beschließen, zur Einsatzzentrale nach Pegnitz zurückzukehren. Hier können sie nicht mehr helfen, zumal auch der Tee lauwarm geworden ist. Unerschüttlich sitzt ein Lkw-Fahrer, der Käse für die USA geladen hat, in seinem Führerhaus: „Was will man machen.“ Er ist zuversichtlich, dass er bis 24 Uhr den Hamburger Hafen erreicht. . .

HANS-JOCHEN SCHAUER