Heutzutage kann man die Faschingsbälle im Raum Pegnitz an zwei Händen abzählen. Vor 40 Jahren war es noch ganz anders: Da gingen im ASV-Heim, in der Glückauf-Gaststätte, im Fliegerheim am Kellerberg, im Kolb-Saal oder im "Fränkischen Hof" heiße Feten über die Bühne, ja sogar im Hallenbad und in der Turnhalle wurde gefeiert. Veranstalter waren der ASV oder der EVP, aber auch die Reiter sowie das Gymnasium. Sogar einen Polizeifasching hat es gegeben. Foto: NN-Archiv ©

Erfolgreiche EVP-Saison trotz Niederlage gegen Höchstadt Mit dem Franken-Derby gegen den Oberligisten Höchstadter EC ging die Saison 2016/17 für den EV Pegnitz zu Ende. Auch wenn das Match mit 2:7 Toren verloren ging, können die Verantwortlichen zufrieden sein, wurde doch vorzeitig der Verbleib in der Bayernliga gesichert. Zu Beginn des Spiels appellierte der Nachwuchs der Spielgemeinschaft Höchstadt/Pegnitz als Reaktion auf Vorfälle beim Hinspiel an die Gemeinsamkeit im Sport.

Sportlerball des SV Kirchahorn: Hier tanzen Teletubbies und Panzerknacker Der Sportlerball des SV Kirchahorn in der Kirchahorner Mehrzweckhalle ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern hat sich inzwischen zum größten Faschingsball in der Fränkischen Schweiz gemausert. Auch am Wochenende kamen wieder über 400 meist maskierte Besucher aus der gesamten Region um ausgelassen Fasching zu feiern, um zu tanzen, lachen und zu singen.

Unfall in der Oberpfalz: Ein Toter und zwei Schwerverletzte Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Samstagabend auf der Staatsstraße 2166. Nahe der Ortschaft Mantel übersah eine 64-jährige Frau beim Abbiegen nach links auf die Staatstraße einen von links kommenden Opel Omega. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Der 26-jährige Fahres des Opel starb noch am Unfallort, sein 28-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber mit schwersten Verletzungen in die Uni-Klinik Regensburg eingeliefert.