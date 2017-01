In Bayreuth kam es am Sonntagnachmittag zu einem dramatischen Unfall. Ein Hund und seine Besitzerin brachen am Weiher unterhalb des Festspielhauses im Eis ein. Passanten konnten die Frau noch rechtzeitig aus dem eiskalten Gewässer retten. Für den Vierbeiner kam jede Hilfe zu spät.